Villalobos, sobre la posible dimisión de Rajoy: "Los diputados no se lo íbamos a permitir porque no hemos hecho nada malo"

MOCIÓN DE CENSURA CONTRA MARIANO RAJOY

"Esto es la democracia", es la sentencia de la diputada popular tras conocerse que Mariano Rajoy no seguirá como presidente de España, y considera que ha quedado claro que un conjunto de partidos quería sólo "echarle". "Lo importante es echar a Mariano Rajoy", le llegaron a decir desde Podemos. En cualquier caso, defiende que el presidente "no ha pretendido dimitir ni ayer ni hoy porque no ha hecho nada para tener que dimitir" y porque "es demócrata y sabe que uno puede perder unas votaciones". Además, cree que los diputados no se lo iban "a permitir" porque "no han hecho nada malo".