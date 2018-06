Vara: "No me gustan ni los ladrones ni los separatistas"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que la moción de censura contra Mariano Rajoy es "una situación que nadie deseaba" pero ha sido "la sentencia" de la trama Gürtel "y la ausencia de asunción de responsabilidad por parte del Gobierno" la que les ha llevado a tomar esta decisión.

En cuanto a los posibles apoyos que puede tener la moción de censura, Vara ha señalado: "No me gustan ni los ladrones ni los separatistas". "Sánchez ha dejado bien claro que no va a haber ninguna negociación para sacar adelante la moción de censura", ha explicado en una entrevista en Espejo Público.

Vara ha asegurado que "una de las razones por la que presenta la moción de censura es para convocar elecciones", algo que considera necesario para que vuelva la estabilidad al país.

"Me precuopa el paso que ha dado el Partido Popular al poner en duda las sentencias judiciales", indica el presidente de Junta de Extremadura, que considera que todos aquellos que hayan "puesto en duda decisiones judiciales con la situación de Cataluña, ahora vean refrendadas sus dudas puesto que el Gobierno duda también de los jueces".