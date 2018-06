El rapero Valtonyc se encuentra huido en Bélgica donde se pondrá a disposición de la justicia local

El rapero Josep Miquel Arenas, Valtonyc, que está condenado a tres años y medio de cárcel por el contenido de algunas de sus canciones, se encuentra en Bélgica fugado.

El pasado 23 de mayo, Valtonyc abandonó el territorio español para evitar su ingreso en prisión para cumplir su condena. Tras esto, la Audiencia Nacional emitió una orden nacional, europea e internacional de búsqueda y captura contra el rapero.

En concreto, el mallorquín ha sido condenado a tres años y medio de cárcel por delitos de amenazas, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

Su defensa intentó obtener la suspensión de la pena recurriendo al Tribunal Constitucional pero su petición no fue admitida a trámite. Por ello están intentando conseguir la suspensión de la pena mediante un escrito ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No obstante, mientras Estrasburgo no se pronuncie, la sentencia deberá ejecutarse y por tanto el rapero tendrá que entrar en prisión.