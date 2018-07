Una víctima de Spanair: "Me considero un superviviente no sólo del accidente, también de la explosión y de la mala gestión"

Rafael Vidal Rodríguez es uno de los supervivientes del accidente de Spainair que tuvo lugar el 20 de agosto de 2008 y en el que murieron 154 personas. El vuelo 5022 salía de Madrid con dirección a Gran Canaria pero sufrió un accidente inmediatamente después del despegue.

"Me considero superviviente no sólo del accidente en sí, de estrellarse el avión a 400 kilómetros por hora sin airbag y sin cinturón de seguridad como un coche, sino superviviente de la explosión de queroseno y superviviente de la mala gestión en las emergencias", ha explicado Vidal Rodríguez en la Comisión de investigación en el Congreso.

Explica que sufrió múltiples fracturas, entre ellas de columna y fractura abierta de pierna, pero sostiene que si hubiera sufrido "una fractura en otro miembro no inferior, habría muerto desangrado".

"Me considero un luchador, no sólo por haber luchado por mi salud personal en las más de 16 operaciones que he sufrido, sino por haberme enfrentado a los dos grandes actores que ha habido durante todo este tiempo, que son dos grandes multinacionales, Mapfre y Boeing", indica, y apunta que ambas empresas "vacilan al propio Estado, se saltan las normas, no hacen caso a los jueces y al propio Congreso también les ningunea, como a las víctimas".