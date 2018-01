Turull rechaza las "excusas" jurídicas y proclama: "O Puigdemont o Puigdemont"

El conseller de la Presidencia cesado y diputado electo de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Turull, ha rechazado las "excusas" jurídicas de quienes niegan validez a una investidura a distancia y se ha negado a contemplar nombres alternativos para presidir el Govern: "O Puigdemont o Puigdemont".

En declaraciones a TV3, Turull ha destacado que "cuesta encontrar excusas" para no investir a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, después de que las fuerzas independentistas hayan revalidado su mayoría absoluta en el Parlament. Turull ha reconocido que el reglamento del Parlament "no estaba preparado" para una situación como ésta, en la que Junts per Catalunya pretende investir a Puigdemont aunque esté en Bruselas.

Sin embargo, y además del argumento de la mayoría favorable a la investidura de Puigdemont, Turull ha alegado que en el apartado del reglamento que regula los debates parlamentarios se contempla la posibilidad de que "un diputado pueda delegar en otro diputado su intervención" si no se encuentra en el hemiciclo. Por lo tanto, a su juicio, hay "mucha base jurídica para poder proceder a la investidura" de Puigdemont aunque esté en Bélgica.

El reglamento, según ha recordado, establece que en la sesión de investidura el candidato a presidente de la Generalitat debe presentar un plan de gobierno y pedir la confianza de la cámara, pero "no dice que lo deba hacer físicamente" en el hemiciclo porque "reglamentariamente no está prevista una situación como ésta".

Para Turull, "todos los que hacen una interpretación jurídica restrictiva" del reglamento están buscando una "excusa" para impedir que Puigdemont sea investido. Aquellos que "exigen" que Puigdemont esté presente en la sesión de investidura son, ha dicho, los mismos que "miran hacia otro lado o callan" ante el hecho de que Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Joaquim Forn no puedan salir de la cárcel para acudir al Parlament.

Después de que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, pidiera "realismo" al independentismo, Turull ha afirmado que ahora "lo más normal es que traslademos el resultado de las urnas al hemiciclo" y Puigdemont sea investido president.

"O Puigdemont o Puigdemont", ha proclamado, parafraseando al propio presidente de la Generalitat destituido cuando, en septiembre de 2016, prometió una consulta, pactada o unilateral, sobre la independencia de Cataluña: "O referéndum o referéndum", dijo.

En su opinión, quienes esperan que JxCat, ERC y la CUP no se pongan de acuerdo con la investidura "están perdiendo el tiempo". Según Turull, hay que "respetar por convicción democrática" la voluntad de la mayoría parlamentaria y no intentar conseguir por la vía de los tribunales "lo que no han conseguido en las urnas".

Turull, que se ha mostrado dispuesto a repetir como conseller de la Presidencia, ha quitado hierro a la posibilidad de que los letrados del Parlament pongan pegas a una investidura a distancia y ha recordado que también plantearon sus objeciones a la última reforma del reglamento, que acabó siendo avalada por el Tribunal Constitucional.