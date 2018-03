Turull pide que se mantenga el pleno de investidura y reclama el voto de la CUP mientras que PP , PSC y C's piden que se desconvoque

El candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Jordi Turull, ha solicitado al presidente del Parlament, Roger Torrent, a través de su abogado que mantenga el Pleno de este sábado, en el que se va a celebrar la segunda jornada de la sesión de investidura, y a todos los diputados, incluidos los de la CUP, les ha reclamado su voto.

Así lo ha explicado el letrado de Turull, Jordi Pina, en declaraciones a los medios de comunicación en las puertas del Tribunal Supremo, donde el magistrado instructor de la causa contra el proceso independentista en Catalunya ha ordenado prisión provisional para el candidato y otros cuatro procesados, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Raül Romeva y Josep Rull.

"Me ha pedido que me dirija al molt honorable presidente del Parlament para pedirle que mantenga el Pleno de investidura por dignidad. También me ha pedido que me dirija a todos los diputados para pedir el voto para su candidatura también por dignidad ante la injusticia del encarcelamiento de una persona que ha reiterado ante su señoría su postura de diálogo con las instituciones españolas, con la Monarquía, con el Gobierno", ha dicho.

Pina ha lamentado la decisión del juez Llarena de enviar a prisión a su defendido, "lugar desde el que difícilmente podrá dirigir ese diálogo" al que hizo referencia durante su intervención en la primera sesión del Pleno de investidura.

Ha delegado el voto para mañana

Según el abogado, Turull ya ha delegado su voto para la jornada de este sábado, prevista para las 11.30 horas, pero ha descartado que el candidato pueda asistir, dado el antecedente del anterior aspirante, Jordi Sánchez, quien se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 16 de octubre.

Turull también ha manifestado, ha añadido Pina, que "le podrán encarcelar a él, pero no a sus ideas", y que "por más que le metan en prisión, la Justicia no va a poder prohibir nunca el resultado del 21 de diciembre, que supuso una mayoría parlamentaria independentista". Como el resto de defensas de los procesados encarcelados, el abogado de Turull ha anunciado que recurrirá el auto de prisión dictado por Llarena esta tarde.

PP y Ciudadanos piden a Torrent que se suspenda el pleno

El líder del PPC, Xavier García Albiol , ha recordado al exconseller Jordi Turull que, por lo que ha reclamado al presidente de la Cámara, Roger Torrent , que desconvoque el pleno de investidura y evite "más numeritos".

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha acordado prisión incondicional para el candidato a la Presidencia del Govern, Jordi Turull; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; y los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, a petición de la Fiscalía y de la acusación popular de Vox.

En rueda de prensa en el Parlament, Albiol ha admitido que es "una medida que indiscutiblemente impacta", pero ha recordado que "cuando un político toma decisiones que sabe perfectamente que están la margen de la legalidad y van en contra del Estado de Derecho, tiene que asumir que tendrá que pasar cuentas". Además, en una opinión "subjetiva", ha apuntado que "seguramente el hecho de que Marta Rovira haya huido de la justicia probablemente no ha ayudado a sus compañeros que han ido a declarar. Alguien tendría que reflexionar, porque decisiones de este tipo, desde el sentido común y la lógica, son perjudiciales para el resto de compañeros".

Albiol ha sido preguntado sobre el hecho de que el abogado de Jordi Turull haya pedido en su nombre que se mantenga el pleno de investidura previsto para mañana y que los parlamentarios le voten para ser investido como presidente de la Generalitat por razones de "dignidad" ante la "injusticia" de su encarcelamiento. "Dignidad es cumplir con la legalidad, no ponerla a los pies de los caballos y respetar las normas de convivencia", ha dicho Albiol. "Dignidad es no organizar espectáculos para que todo el mundo vea lo que está pasando en Cataluña por culpa de políticos irresponsables".

En este sentido, ha explicado que ha enviado una carta al presidente del Parlament pidiéndole que desconvoque la segunda ronda del debate de investidura programada para mañana. En la misiva, Albiol recuerda a Torrent que tanto el artículo 4 de la Ley de Presidencia como el Reglamento del Parlament "requieren la presencia del candidato en el debate de investidura", por lo que ante la "imposibilidad" de asistir de Turull, le exige que proceda a desconvocar el pleno previsto para las 11.30 horas de mañana.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña, Carlos Carrizosa, también ha pedido al presidente de la Cámara que desvoncoque el pleno de investidura al no darse las condiciones adecuadas para su celebración.

El PSC se une a la petición de PP y Ciudadanos y, a través de un comunicado, pide respetar las decisiones judiciales y manifiesta su "rotunda oposición a cualquier vulnerario de la legalidad vigente".

En su comunicado, los socialistas dicen que, desde el pleno respeto a las decisiones judiciales, consideran "desproporcionadas las medidas cautelares que impliquen la prisión provisional de las personas afectadas", pero consideran que no es conveniente "otorgar responsabilidades de gobierno a personas afectadas por procesos judiciales en curso" y por lo tanto se opone a "cualquier proceso de investidura que no contara con la presencia del candidato".