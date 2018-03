Torrent confirma la renuncia de Jordi Sànchez y "mañana mismo" abrirá una nueva ronda de consultas

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha confirmado la renuncia de Jordi Sànchez como candidato a la investidura, que éste le ha comunicado por carta, y ha anunciado que abrirá mañana una nueva ronda de consultas para un "desbloqueo definitivo" y celebrar el pleno "en los próximos días".

Así lo ha explicado en una comparecencia en el despacho de audiencias del Parlament, un día después de que el hasta ahora candidato de Junts per Catalunya a la investidura declarara ante el Supremo que está dispuesto a renunciar a su escaño e incluso a dejar la política para salir en libertad, lo que allana el camino a Jordi Turull como candidato alternativo.

En su intervención, Torrent ha avanzado que mañana abrirá ronda de consultas nuevamente para "proponer un nuevo candidato que se someta al debate de investidura en los próximos días", después de que Sànchez le haya comunicado por carta que, "ante la reiterada vulneración de sus derechos por parte de los poderes del Estado", retira su candidatura "al entender que es el mejor servicio que puede dar al país".

Consciente de que "hace falta un Govern y un Parlament que trabajen a pleno rendimiento", Torrent ha considerado que el objetivo debe ser "desbloquear definitivamente la situación" política, así como "recuperar las instituciones catalanas, ahuyentar el artículo 155 y avanzar con eficacia y dignidad democráticas".

Para Torrent, la renuncia de Sànchez es un hecho que "no se debería haber producido", pero es "una decisión que le honra, porque ha puesto las necesidades del país por encima de sus legítimos intereses", y un acto de "generosidad para permitir la investidura y acabar con el actual estado de usurpación de las instituciones".

Ha criticado la "incapacidad para abordar problemas de naturaleza política" por parte del Estado, al que ha acusado de "provocar una grave involución democrática y poner en riesgo el Estado de Derecho", y ha hecho un llamamiento a que "todos los pasos sean firmes y efectivos para dar respuesta a los mandatos democráticos y poder avanzar".

Pidiendo "rigor, honestidad y respeto", ha lamentado que "no se puede aprovechar la situación actual para intentar degradar la institución con objetivos partidistas espurios". "Quien pide que proponga de manera arbitraria un nombre diferente al propuesto por la mayoría parlamentaria, pretende que incumpla con el mandato democrático surgido de las urnas. Esto no ha pasado ni pasará. Cuando se quiere vetar a un candidato a la investidura no sólo se vulneran sus derechos como diputados y los de sus votantes, sino se está erosionando el derecho de sufragio activo de toda la ciudadanía, votara lo que votara", ha avisado.

Ha argumentado que por este motivo propuso a Jordi Sànchez, pues en la anterior ronda de consultas -tras no poderse investir a Carles Puigdemont- fue "el único candidato postulado y que eventualmente podía reunir el apoyo necesario para ser investido".

El dirigente ha recordado que Sànchez "tiene todo el derecho a ser elegido president", unos "derechos y posibilidades que no se ven modificados por la situación de prisión preventiva", por lo que él instó al Supremo a adoptar las medidas "necesarias" para que pudiera asistir al pleno, una "obligación que el TS ha incumplido".

En este sentido ha relatado que la Mesa del Parlament "está valorando qué acciones puede emprender contra esta decisión del todo injustificable", ha dicho Torrent, que ha lamentado que "en los últimos días algunas voces me hayan instado a retirar su candidatura, una actitud impropia de quien debería defender las reglas democráticas y el mandato de la ciudadanía".

Y ha dejado claro que no permitirá que queden "impunes" las intromisiones ilegales y antidemocráticas del Estado", por lo que se ha comprometido a "seguir trabajando en todos los frentes para defender la dignidad de las instituciones, proteger los derechos de los diputados y preservar el mandato de la ciudadanía."