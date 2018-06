Torrent suspende el pleno en el Parlament tras un rifirrafe con Ciudadanos por los lazos amarillos

Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña, ha quitado un lazo amarillo de la bancada donde se sienta el Govern.

Los soberanistas querían recordar a los conseller nombrados por Torra que están en prisión o en el extranjero y que no han podido tomar posesión, pero Carrizosa ha alegado que, al no haber Govern constituido, no podía representar a nadie.

Torrent le ha llamado al orden pidiendo que no convirtiera el hemiciclo en un "patio de escuela" y le ha exigido que restituyera el lazo, al menos provisionalmente, para poder continuar el pleno, pero, al no hacerle caso, el presidente del Parlament ha optado por suspender el pleno.

Finalmente, el presidente del Parlament ha acordado con los grupos que el lazo amarillo se mueva a la parte izquierda de la primera fila del hemiciclo, junto al presidente de la Generalitat, Quim Torra, con lo que ya no estará delante de la bancada de Ciudadanos, que están en la derecha.

Desde Berlín, Carles Puigdemont ha asegurado que ese gesto de Carrizosa "confirma la deriva neofalangista que han tomado".