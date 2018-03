Torrent descarta la petición de Ciudadanos de desconvocar la Mesa y la Junta

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha descartado convocar para hoy la Mesa y la Junta de Portavoces previas al pleno de investidura como ha solicitado Ciudadanos, puesto que este partido ha alegado "consideraciones políticas" sin hacer ninguna mención al reglamento de la cámara.

C's ha registrado hoy una solicitud para la "inmediata y urgente" desconvocatoria del pleno de investidura de esta tarde debido a la "manifiesta inidoneidad" de Jordi Turull como candidato a la presidencia de la Generalitat, así como la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces para valorar esta petición.

Según fuentes parlamentarias, Torrent descarta convocar la Mesa y la Junta de Portavoces antes del pleno de investidura ya que C's en su solicitud aduce "consideraciones políticas" como es la idoneidad o no del candidato Jordi Turull, las cuales deben exponerse en sesión plenaria, y que el presidente del Parlament no debe entrar en estas "consideraciones políticas".

"Es filibusterismo, no tiene ningún sentido", dicen las citadas fuentes parlamentarias, que critican en este sentido que Ciudadanos pretenda "vetar a un candidato, porque no les gusta". Asimismo, señalan que la convocatoria de un pleno de investidura es potestad del presidente del Parlament, quien ha seguido "todo" lo que estipula el reglamento y "no se han vulnerado los derechos de los diputados": "El pleno es legal", insisten las fuentes parlamentarias.

Aunque Ciudadanos puede solicitar una reunión de ambos órganos de gobierno de la cámara puesto que tiene más de un quinta parte de los diputados, es el presidente del Parlament el que decide el día de su celebración.

Descartada así la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces para esta mañana, el pleno de investidura arrancará como estaba previsto a las 17,00 horas con la intervención del candidato a la presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, sin límite de tiempo.

Posteriormente, tomarán la palabra los grupos parlamentarios, de mayor a menor, por un tiempo límite de treinta minutos y, después, el candidato podrá responder a los mismos, de nuevo por el tiempo que estime oportuno. El tiempo que destine Turull para responder a los grupos se dividirá a partes iguales entre estos en un último turno de palabra, por lo que el pleno de investidura podría terminar entrada la noche.