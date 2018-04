Torrent asegura que no se resignarán a aceptar "una situación injusta" y propondrá a la Mesa querellarse contra Llarena

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha asegurado que no se resignarán a "una situación injusta" por lo que este viernes propondrá a la Mesa de la Cámara catalana presentar una querella contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Roger Torrent, que ha participado en la clausura de la entrega de los premios Cambra de Reus 2018, ha recordado que hoy han tenido noticia de la decisión del juez Llarena de no permitir la salida de Jordi Sànchez de la prisión para asistir al debate de investidura.

En su opinión, el TS ha escrito "una nueva y oscura página, vulnerando los derechos del Parlament, incluso saltándose la legalidad internacional de la ONU". En este sentido, los independentistas se consideran amparados por el Comité de Derechos Humanos, formado por 18 miembros y que aún no se ha pronunciado sobre la demanda presentada por los abogados de Sànchez, pero dos de sus miembros pidieron a España que se adoptaran "las medidas necesarias" para garantizar "que pueda ejercer sus derechos políticos en cumplimiento del artículo 25 del Pacto" Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976). "No nos resignamos", ha asegurado el presidente del Parlament, quien ha agregado que no aceptan "una situación injusta" que considera que deben reconocer para poder combatirla.

Ha recordado que se comprometió a adoptar todas las medidas oportunas para "defender los derechos de los diputados" y ha añadido: "la decisión del juez Llarena vulnera no solo sus derechos, sino los de todos nosotros". "Cuando el juez dice que Sànchez no puede venir, está diciendo que no podemos ejercer nuestro derecho de representación y hemos de actuar", ha afirmado. Torrent ha reiterado también que, después de "recuperar el Parlament", tras las elecciones del 21-D y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ahora deben "recuperar también el gobierno de la Generalitat".

El presidente de la cámara catalana ha destacado su objetivo de "crear una alianza con el tejido social y político, al margen de las políticas partidistas, para defender los derechos y libertades sociales". Considera que su responsabilidad política es la de "defender la democracia, los derechos civiles y políticos" que, en su opinión, "son atacados". Por ello ha propuesto: "conjurémonos desde la pluralidad, la transversalidad y diferentes planteamientos políticos", en favor de "los derechos y las libertades" porque, ha añadido, tan solo de esta manera conseguirán "tener un país más justos, próspero y libre".