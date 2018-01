Torrent aplaza el pleno de investidura pero dice que no propondrá ningún otro candidato que no sea Puigdemont

Roger Torrent ha comparecido con un tono muy crítico hacia el Gobierno y hacia el Tribunal Constitucional. El presidente del Parlament ha advertido que "ni la vicepresidenta ni el TC decidirán quien ha de ser el presidente de la Generalitat de Cataluña".

Según Torrent, "el Gobierno español y el TC pretenden vulnerar los derechos de millones de catalanes que fueron a las urnas" y avisa de que "no aceptaremos que se diga que los catalanes votaron mal".

En esa línea, Torrent ha anunciado que el pleno de investidura convocado para este martes a las 15:00 horas queda aplazado, "en ningún caso desconvocado", y añade que no va a proponer "a ningún otro candidato a la investidura. El president Puigdemont tiene toda la legitimidad y derecho de ser el presidente de la Generalitat".

El Tribunal Constitucional se reunió el pasado sábado durante seis horas y acordó medidas cautelares para impedir la celebración tanto telemática como delegada de la investidura de Carles Puigdemont. Tras esta decisión, Torrent ha mantenido en secreto cuál iba a ser su postura durante la jornada de hoy, tenía tres opciones: aplazar el pleno, desoír al TC, o proponer a otro candidato.

El presidente de la cámara ha explicado que propuso a Puigdemont como candidato el 22 de enero tras escuchar a todos los grupos y constatar que era el único que podía reunir los apoyos necesarios para ser investido: "No fue una decisión aleatoria ni personal y no propondré a ningún otro candidato".

Puigdemont pidió por carta a Torrent que garantizara su inmunidad parlamentaria y salvaguardara sus derechos como diputado: "Sabe que no es solo mi obligación, sino que es lo que me mueve, y me he comprometido personalmente a garantizar su inmunidad". Por ello, ha pedido a los servicios jurídicos del Parlament que se personen y presente alegaciones a la resolución del Tribunal Constitucional que prohíbe una investidura a distancia y sin autorización judicial.

Torrent ha avisado de que irá "hasta el final para defender los derechos de Puigdemont, el resto de diputados y los ciudadanos" porque, según ha avisado, la democracia no puede suspenderse ni violentarse.

El pleno de investidura, ha añadido, "se mantiene convocado y se celebrará cuando se asegure un debate de investidura efectivo y con garantías", y después de que el TC se pronuncie sobre las alegaciones. Precisamente Torrent ha pedido al TC que "resuelva lo antes posible las alegaciones y deshaga la chapuza jurídica" que ha generado para, según él, no dejar en evidencia al Gobierno central ni desacreditarlo."Este Parlament investirá al candidato que reciba el apoyo de la cámara y no el que decida un presidente o un ministro en un despacho a 600 kilómetros de distancia", ha sentenciado.