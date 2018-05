Torra afirma que los consellers en prisión quieren "acceder al cargo" y pide su libertad

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado que Jordi Turull y Josep Rull le han manifestado este lunes en la prisión de Estremera (Madrid) su voluntad de acceder al cargo de consejeros que él les ha propuesto, y su deseo de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena les ponga en libertad para que este miércoles puedan tomar posesión.

"Los consejeros nombrados me piden especialmente que remarque su voluntad de acceder al cargo y que una vez más, pida a Llarena su libertad para que puedan acceder a la toma de posesión el miércoles en Barcelona. Cataluña les está esperando", ha afirmado.

Torra se expresaba así declaraciones a los medios tras visitar en la prisión de Estremera a los políticos catalanes Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, todos en prisión preventiva por orden del Tribunal Supremo mientras se instruye la causa por su participación en el 'procés'.

Tras el encuentro, el presidente tiene previsto desplazarse a la cárcel de mujeres de Alcalá-Meco, donde tiene acordada a las 12:45 una visita a la exconsellera Dolors Bassa y a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

Por la tarde, Torra acudirá a la cárcel de Soto del Real donde se verá con los expresidentes de la ANC y Òmnium Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

La visita de Torra se produce tras la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de bloquear la formación del nuevo Govern, por incluir a los exconsellers presos Rull y Turull y a los huidos Lluis Puig y Toni Comín. Al no avalar el Gobierno la lista de consellers, el Ejecutivo no autorizará la publicación oficial por lo que no se hace efectiva y se mantiene vigente el artículo 155 de la Constitución.

El encuentro de Torra con los presos estaba previsto para el pasado viernes, después de su toma de posesión, pero se pospuso a este lunes "por razones organizativas y logísticas a petición del Ministerio del Interior", según fuentes de la Generalitat.