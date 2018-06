Torra contacta con Pablo Iglesias para verse "lo antes posible"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha contactado con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, para expresarle la voluntad de verse "lo antes posible". En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, la portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha dicho que ya trabajan con el equipo de Iglesias para "poder cerrar una fecha en los próximos días".

Además, Torra espera cerrar la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para principios de julio, como ya expresó el propio jefe del Ejecutivo central este lunes.

Torra, aún no tiene decidido si irá a la inauguración el viernes de los Juegos Mediterráneos que se harán en Tarragona, a la que acudirá el Rey: "La agenda del presidente no está cerrada. Aún no está decidida la asistencia", ha explicado la portavoz del Govern, Elsa Artadi.

"La monarquía ha decidido ser parte en un conflicto", según Artadi, que ha asegurado que el sentimiento de la Generalitat hacia la Corona y específicamente hacia Felipe VI es ampliamente compartida por la sociedad catalana.