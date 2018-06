Torra avisa a Sánchez de que no se "rendirá" y le reprocha el fichaje de Borrell

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no piensa "rendirse" en su apuesta independentista y le ha reprochado el "pésimo" fichaje de Josep Borrell como ministro de Asuntos Exteriores. Torra ha comparecido ante el pleno del Parlament para dar cuenta de la estructura de su Govern, en una sesión en la que por primera vez se han sentado los nuevos consellers -luciendo carpetas con un lazo solidario con los "presos y exiliados" soberanistas- en la bancada que tienen reservada en el hemiciclo.

En su intervención ante la cámara catalana, Torra ha vuelto a urgir a Sánchez a que se avenga a "tomar riesgos, dialogar y negociar" y le ha querido dejar "claro" que su condición para hablar no puede ser pedir al independentismo que renuncie a sus metas. "Nosotros seguimos. La democracia no se rinde nunca, el anhelo de libertad no se rendirá. No hemos venido aquí a rendirnos, no es este el punto de partida para la negociación", ha recalcado.

Además, ha hecho saber a Sánchez que en su opinión el nombramiento de Borrell como ministro es una "pésima noticia". Sobre su nuevo ejecutivo, ha subrayado que "este no es el gobierno que legítimamente gobernaba el país y que dio voz a la ciudadanía el 1-O", pero sí es "el gobierno que ha venido a echar de las instituciones" el artículo 155 de la Constitución y a "trabajar por el mandato recibido por la ciudadanía en las últimas elecciones y, naturalmente, con el resultado del referéndum de autodeterminación del 1-O, y así lo haremos".

Así, ha recordado que el Govern creará "un comisionado para el despliegue del autogobierno, para evaluar el impacto real de la aplicación" del 155 y "reparar" sus efectos.