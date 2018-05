Torra anuncia que pedirá a Rajoy que "fije día y hora" de una reunión para que levante el artículo 155

El presidente electo de la Generalitat, Quim Torra, y el expresidente Carles Puigdemont han instado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a que fije "día y hora" para iniciar un diálogo sin condiciones previas, y a que "cese" el artículo 155 y el "control de las finanzas catalanas".

"Mi primer objetivo en este nuevo Gobierno catalán es ofrecer dialogo al Gobierno español. Presidente Rajoy fije una hora y un lugar", ha dicho Torra en una conferencia de prensa en presencia de más de medio centenar de medios nacionales e internacionales. "La primera cosa que haré será escribir una carta al presidente Rajoy pidiéndolo", ha añadido. Además, Torra ha subrayado que el artículo 155 "debe concluir".

Acabar con la suspensión del autogobierno es otra de las prioridades que tendrá el Govern de Torra, según ha expuesto el propio presidente; sus reivindicaciones, sin embargo, no quedan ahí. "La aplicación del artículo 155 no es el principio de la suspensión de la autonomía catalana, sino la conclusión", ha manifestado Torra.

"No es suficiente dejar la intervención del 155, si el Gobierno catalán no tiene control sobre sus propia Hacienda, esto es intervención por otros medios, lo que no respeta el deseo del pueblo catalán", según el recién elegido presidente. "Si no tienes el control de tu sistema financiero, no eres autónomo para nada", ha agregado Torra.

Según ha explicado Torra en inglés, en un comunicado leído antes de exponerse a las preguntas de los periodistas, "la suspensión del autogobierno empezó hace mucho tiempo, a cámara lenta, con la recentralización después del golpe de Estado de 1981, seguido por la decisión del Tribunal Constitucional de 2010 contra el nuevo Estatut d'Autonomia de Catalunya".

Quim Torra fue investido 131 presidente de Cataluña el lunes: lo hizo en segunda votación en el Parlament gracias a los 66 votos a favor de Junts per Catalunya y ERC, y la abstención de los cuatro diputados de la CUP.

Su viaje a Berlín, según Torra, servía también para "homenajear al presidente legítimo Carles Puigdemont", aunque también han hablado de otros asuntos como la formación del nuevo Govern.

Puigdemont también ha intervenido ante los medios después de que Torra recordara que desde su Govern hará cuanto se pueda por devolver al huido de la justicia española al Palau de la Generalitat. "No vamos a cesar en nuestros esfuerzos de investir a Puigdemont como presidente de la Generalitat", ha indicado Torra.

El propio Puigdemont también ha reivindicado el diálogo con el Gobierno español y ha pedido "actuar con sentido de la responsabilidad". "Espero que Rajoy y los partidos que apoyan el 155 acepten la oferta de empezar a hablar", ha indicado.

El expresidente de la Generalitat ha insistido en que "se debe encontrar una solución política a un conflicto que es político", y ha recordado que "en los próximos días" se anunciará "un Govern fuerte para una región fuerte".

Torra y Puigdemont han pedido a las autoridades europeas que se impliquen en la resolución del conflicto catalán: "El resto de la Unión Europea ha visto que no estamos ante un tema doméstico, no un tema europeo, que afecta a toda la Unión Europea", ha aseverado Puigdemont, pidiendo la implicación de los actores europeos.