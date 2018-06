Teresa Rodríguez replica a Pablo Echenique, quien cree que su acuerdo con IU contraviene las normas de Podemos: "No nos van a aguar la fiesta"

La líder andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, ha tildado de "desajustes que se van a resolver" las discrepancias con la dirección estatal de su partido sobre el acuerdo de la confluencia con Izquierda Unida en la comunidad y ha sostenido: "no nos van a aguar la fiesta" de este proceso.

La coordinadora de la formación morada ha contestado en estos términos a las declaraciones del secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, que cree que el acuerdo aprobado por las direcciones andaluzas de Podemos e IU, la fórmula elegida por Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, "contraviene" las normas de Podemos al pretender primarias conjuntas. Echenique considera que la confluencia andaluza "propone una manera diferente con resultados (sobre las primarias) que son difíciles de prever".

En una comparecencia, junto con el coordinador andaluz de IU, Antonio Maíllo, para empezar a apuntalar los contenidos de la confluencia, que pilotará un órgano conjunto de ambas formaciones, Teresa Rodríguez ha discrepado de la versión de la dirección estatal. "No es una pega a la confluencia, si no a lo que hemos propuesto de cómo hacerla. Los problemas reglamentarios tienen soluciones reglamentarias desde el debate y el diálogo para que se respete el camino recorrido en Andalucía, que cumple el marco legal de Podemos. Pero no es un problema", ha esgrimido.

Rodríguez está convencida de que es "compatible" el contenido del acuerdo de la confluencia sobre la celebración de primarias conjuntas con IU con la normas de Podemos estatal, argumento al que ha sumado que "lo más importante" es la política "por encima" de los reglamentos. "No nos va a aguar la fiesta. No nos vamos a aguar la fiesta con los reglamentos de las primarias. Eso tiene solución, siempre tiene solución", ha apostillado.

La coordinadora de la formación morada ha subrayado que lo más importante ahora es "mirar hacia fuera, incorporar a más gente" a la confluencia y "no mirar hacia adentro, hacia lo orgánico" y ha insistido en la idea de que el acuerdo de la confluencia y el reglamento de Podemos "son compatibles".

Maíllo ha asegurado, por su parte, que el acuerdo andaluz está "dentro" del federal, que no ve dificultades y que su formación "no se siente concernida" por las diferencias surgidas en Podemos. "Podemos Andalucía ha sido respetuoso con los debates internos de Izquierda Unida y nosotros con los debates internos de Podemos", ha aseverado.