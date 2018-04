El Supremo da diez días a Rovira para presentarse ante el tribunal, de lo contrario el Estado se quedará la fianza

FIANZA DE 60.000 EUROS

La Ley de Enjuiciamiento Criminal dice en su artículo 534 que "si al primer llamamiento judicial no compareciere el acusado o no justificare la imposibilidad de hacerlo, el secretario judicial señalará al fiador personal o al dueño de los bienes de cualquier clase dados en fianza el término de diez días para que presente al rebelde". Si no "presenta al rebelde" la misma ley señala que se "procederá a hacer efectiva la fianza, declarándose adjudicada al Estado".