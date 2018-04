El PP subraya que no acepta "ultimátums" de Ciudadanos y niega que estén buscando nombres alternativos a Cifuentes

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha subrayado este miércoles que su partido no acepta "ultimátums" ni "fechas límites" por parte de Ciudadanos en torno a la crisis abierta en la Comunidad de Madrid y ha negado que estén buscando nombres alternativos a la presidenta, Cristina Cifuentes, tras la polémica sobre su máster. "No estamos en esa fase", ha dicho.

En los pasillos del Congreso, Martínez-Maíllo ha señalado que en las últimas horas "no ha habido ningún tipo de avance y contacto" con el partido naranja, que ha emplazado a Mariano Rajoy a buscar un presidente interino en Madrid para agotar la legislatura autonómica. Si no, habrá cambio de Gobierno, ha avisado Albert Rivera.

Según ha apuntado, en estos momentos lo que hay es una moción de censura contra Cristina Cifuentes que Ciudadanos debe "aclarar" si va a apoyar o no, no ya para respaldar al PSOE, muñidor de la misma, sino a Podemos, "un partido extremista y radical" y del que se ha conocido, según ha indicado, que entre sus listas estaba una de las integrantes de la "kale borroka" en Cataluña, en referencia a los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR). "Esto es lo que tiene que aclarar Ciudadanos. A partir de ahí nosotros no aceptamos ni ultimátums ni fechas límites", ha insistido el dirigente 'popular', para añadir que las únicas fechas límites que hay son las de la propia presidenta de la Asamblea de Madrid cuando fije ese Pleno para debatir la moción.

En todo caso, Maíllo ha remarcado a los de Albert Rivera que los teléfonos "siguen abiertos" y que la disponibilidad de su partido, "como siempre", es buscar una solución para "garantizar la estabilidad" en la Comunidad de Madrid.