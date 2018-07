Aznar: "Si el PP no es refundado, dejará de ser una opción de gobierno, y Ciudadanos tiene una parte muy importante de los activos del centro-derecha"

José María Aznar ha defendido en una entrevista en Onda Cero que está retirado de la política desde hace 14 años y señala que sigue siendo afiliado al PP, aunque no sabe si está al corriente de pago de la cuota. En este sentido, reitera que no va a votar entre los candidatos a presidir el partido porque se va a mantener "al margen" ya que cree que "deben ser otros los que protagonicen las posiciones más importantes". "Estar al margen no me impide dar mis opiniones", matiza el expresidente del Gobierno, y explica que le parece "bien" que los militantes decidan, aunque considera que el sistema "no es perfecto".

"El problema que tiene el PP es que el que ha cambiado la posición en relación con los militantes y con los electores y el que ha provocado el desconcierto es el PP", analiza Aznar. En este sentido, señala que "se ha perdido el activo" que tenía el PP de dar estabilidad al país, lo que "en términos de la democracia española es un gran problema". Por ello, considera que "hay que refundar el PP y el centro-derecha, pero hoy el centro-derecha no es sólo el Partido Popular". Así, su mayor preocupación es que "el centro-derecha vuelva a unirse".

Por otro lado, considera también que es importante que "el centro-izquierda nacional también hay que refundarlo" porque, en su opinión, el PSOE, que está ahora en el Gobierno, no lo está haciendo. Por ello, ve que el PP "tiene ahora una oportunidad". En cualquier caso, insiste en que "si el PP no es refundado, dejará de ser una opción de gobierno" y "la reestructuración del centro-derecha se hará sobre otras bases distintas, y ahí está Ciudadanos, que tiene una parte muy importante de los activos del PP".

En cualquier caso, el ahora presidente de FAES señala que no cree en "los proyectos personales de la política" y denuncia que "la política está llena de proyectos personales". "Creé un partido político, creé un proyecto político, creé un centro-derecha unido y lo puse al servicio de los españoles", indica.

Sobre quiénes han sido más cercanos a él en el pasado, ha recordado con una media sonrisa que Pablo Casado no trabajó con él mientras estaba en política y sí que estuvieron en sus gobiernos Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal. Además, aunque no quiere señalar a nadie, expone que la "calidad moral" es lo más importante en los candidatos.

Aznar también ha analizado lo ocurrido en España en los últimos años y considera que el "espíritu contrario a la transición" se instauró en 2004 y el problema, a su juicio, es que cuando se cambió el gobierno, es decir, con Mariano Rajoy, "eso no se revirtió".

En cuanto a su relación con Rajoy, Aznar resalta que la iniciativa para mantener la relación la tiene que tener el presidente del Gobierno y "si cree que no tiene nada que hablar contigo es su responsabilidad". Recuerda, en este sentido, que la primera persona a la que recibió en La Moncloa fue Manuel Fraga y le dijo "yo no me olvido de por qué estoy aquí y quiero que lo sepa desde el primer día". En cuanto a aquellos que dicen que Rajoy está intentando hacer lo opuesto que su antecesor, recuerda que a él no le fue "mal" y que su "legado fue dejar un centro-derecha unido y que ahora no se puede decir eso", con más de tres millones de votos de los que hay ahora. Sobre la elección de Rajoy para sucederle en lugar de Rodrigo Rato, Aznar confiesa que trató el asunto con el segundo y le manifestó que no le interesaba.

En otro orden de cosas, Aznar explica que "cada vez que habla el nuevo Gobierno, suben los gastos y suben los impuestos" y le parece "penoso" lo ocurrido con RTVE, que es "un reparto de RTVE entre los partidos". No obstante, él nombró a un diputado del PP como presidente de la corporación, y ahora señala que "se podrían haber hecho otras cosas" y su gobierno se planteó la privatización del ente público o de "al menos, alguno de los canales".

Además, en su opinión, la moción de censura se llevaba planeando y negociando mucho tiempo y lo ocurrido con los políticos presos o los presos de ETA "es una parte de eso". No obstante, entiende "la desafección" que produce la corrupción, aunque pide que se "acoten" las responsabilidades individuales y no se establezcan "generalizaciones". De hecho, señala que la sentencia del caso Gürtel es "opinable como todas las sentencias" y niega que hubiera una Caja B durante la etapa que él estaba al mando del partido, aunque él se tuvo que "enfrentar a algunos casos problemáticos" cuando él llegó al cargo.

Situación en Cataluña

Sin embargo, considera que la corrupción no es la razón más importante que le ha hecho perder votos al PP: "Hay otros asuntos políticos muchísimo más relevantes, como es el del golpe de Estado en Cataluña y las reacciones que ha motivado, lo que ha generado los cambios fundamentales en torno al electorado y los militantes del PP".

El expresidente del Gobierno entiende que es "la mayor amenaza que tiene España" porque un "golpe de Estado que no se resuelve es una cosa bastante insólita" debido a que "las elecciones las han vuelto a ganar los golpistas". En su opinión, lo más grave es que "el movimiento separatista siga vivo". Por ello, considera que hay que reflexionar sobre por qué la gente prefirió esta opción a partido constitucionalista que estaba en el Gobierno de España. "¿Quiénes son los responsables de eso?", se pregunta.

En cuanto al traslado de los presos de ETA, considera que "desarma la nación española" y que no deben tener beneficios penitenciarios, simplemente deben pedir perdón por los actos terroristas.

