El exconseller de Empresa y Conocimiento Santi Vila se ha postulado como candidato a encabezar la lista del PDeCAT a las elecciones del 21 de diciembre, para "dar voz a la moderación" y defender una independencia de Cataluña "ajustada a derecho". En declaraciones a RAC 1, Vila ha explicado que ya ha trasladado sus intenciones a la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y al expresidente de la Generalitat Artur Mas, a quienes ha asegurado que tiene "toda la determinación, el equipo, las ideas y los apoyos para volver a poner" el partido en el espacio central.

Vila ha reconocido que no se sentiría "especialmente confortable" concurriendo en una lista conjunta del soberanismo porque, a su juicio, "la gente está exhausta" de "confusión ideológica", y ha evitado dar por hecho que sus pactos postelectorales pasarían por acuerdos con el resto de formaciones independentistas. Según Vila, hay que "rehacer todo este espacio político" del catalanismo moderado, que "ha quedado muy desdibujado" en los últimos tiempos, en los que el PDeCAT ha gobernado en coalición con ERC y con el apoyo parlamentario de la CUP.

Vila ha apostado por defender un camino hacia la independencia "sin renuncias" pero "haciéndolo bien", ajustándose a la ley, como plantean, ha dicho, el PNV o el SNP escocés. En su opinión, hay que ir a las elecciones del 21-D con tres ejes programáticos: la "defensa de las instituciones y el autogobierno", una "amnistía" para conseguir que "el conflicto político se dirima en parámetros políticos" sin que se entrometa la Fiscalía y apostar por un "referéndum acordado" y "reconocido por el Estado y las instituciones internacionales".

Vila se ha mostrado muy crítico con los compañeros de viaje del PDeCAT en el proceso independentista -sin citar a ERC- por haber caído en el "autoengaño" o la "ingenuidad" al dar a entender que la independencia era algo "inminente", "fácil" y "sin costes". "Muchos compañeros de gobierno han exhibido una ingenuidad sorprendente para la edad que tienen", ha sentenciado Vila, que ha recordado que algunos aseguraban que el día después de declarar la independencia había fuerzas para tomar el "control del territorio" y poner en marcha una Hacienda catalana.

Según Vila, no hay "legitimidad suficiente" para una declaración unilateral de independencia porque existe un "empate técnico". Sobre su dimisión como conseller, previa a la declaración de independencia en el Parlament el pasado viernes, ha explicado que los sectores "moderados" en Cataluña y en Madrid habían cerrado un pacto para que Carles Puigdemont convocara elecciones en Cataluña a cambio de que no se aplicara el artículo 155 de la Constitución, pero un "juego de desconfianzas y despropósitos" lo hizo inviable.

El jueves de la semana pasada, tras una maratoniana cumbre soberanista que se alargó hasta la madrugada anterior, Puigdemont tuvo que oír gritos de "traidor" por parte de sectores independentistas, mientras que "algún extremista" del PPC dio a entrever que "no serían capaces de no aplicar el 155" y, de La Moncloa, no llegó ningún "reconocimiento explícito" de que evitarían intervenir la autonomía si se convocaban elecciones en Cataluña.