Santamaría, sobre que los precandidatos apoyen a Casado: "Tengo la ilusión que me dieron los afiliados cuando me votaron mayoritariamente"

El equipo de Soraya Sáenz de Santamaría no cree que Pablo Casado vaya a sumar muchos más votos de compromisarios tras haber recibido hoy el apoyo de la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal. Fuentes del entorno de la exvicepresidenta del Gobierno aseguran a EFE que los votos de compromisarios que puede aportar Cospedal ya están descontados de sus cálculos, que siguen dándoles la victoria. Incluso apuntan que la influencia de la secretaria general, que quedó tercera en este proceso y ha decidido dar su apoyo público a Casado, es cada vez menor.

En la candidatura de Casado se subrayaba esta mañana la importancia de que Cospedal haya dado su apoyo expreso al vicesecretario de Comunicación y se haya sumado a los demás aspirantes que compitieron en la primera vuelta. Y aseguran que con este aval pueden seguir diciendo que su candidato tendrá a su favor unos 2.000 compromisarios de los 3.082 que pueden votar el sábado.

Desde el entorno de Sáenz de Santamaría, por contra, se insiste en que la gente de Cospedal está "vendiendo" a los de Casado, que tienen "muchos más compromisarios" de los reales que aportar a su candidatura, con el objetivo de asegurarse influencia y puestos en el nuevo Comité Ejecutivo.

Y advierten de que Casado tendrá muchos menos apoyos de los que dice porque además no podrá saber quién le ha "mentido" prometiendo unos votos que no tiene, dado el sistema de votación. Un sistema de voto secreto en el que los compromisarios acudirán a las urnas por orden alfabético y no por comunidades, lo que hace imposible saber qué apoyos territoriales va a tener cada uno.