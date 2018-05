Sánchez: "Rivera se ha aznarizado y está utilizando Cataluña como herramienta de confrontación terrirtorial"

Pedro Sánchez ha comparecido en rueda de prensa tras su reunión con Mariano Rajoy para informar de los cinco acuerdos a los que han llegado Gobierno y el primer partido de la oposición. El líder del PSOE ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad" y confianza".

El primero de los pactos es que "ante cualquier intento de quiebra del orden constitucional y del estatuto de autonomía el estado social y de derecho responderá con firmeza serenidad proporcionalidad y de forma pactada".

El segundo de los puntos pactados pasa por el "rechazo por parte del Gobierno de España y también del PSOE de cualquier intento de crear estructuras paralelas por parte del nuevo Gobierno de la Generalitat. Aquí no hay dos legitimidades, solo hay una y es la que emana de la Constitución y del estatuto de autonomía. No va haber ninguna institución paralela que se pueda crear por parte del bloque independentista" ha insistido Sánchez. En este sentido, el político madrileño ha enfatizado en que "solamente existe una legitimidad y una legalidad y no se va a aceptar que existan estructuras paralelas".

Pedro Sánchez ha explicado también que se ha acordado que "hasta saber exactamente cuál es el camino que toma el nuevo presidente de la Generalitat, el estado social y democrático de derecho va a mantener la supervisión sobre el uso de las cuentas públicas en Cataluña por parte de la Generalitat".

El cuarto punto es la unidad en la respuesta y es en este aspecto donde Pedro Sánchez ha informado que ha dicho a Mariano Rajoy que "debería reunirse también con el líder de Unidos Podemos, incorporarle también a este acuerdo. Es evidente que el partido del señor Iglesias defiende el derecho de autodeterminación, algo que nosotros no compartimos, pero desde luego creo que el presidente del Gobierno tiene la obligación de reunirse con un partido que representa a millones de españoles y también de catalanes".

Sánchez ha remarcado que lo ocurrido en Cataluña es una "crisis política que exige una respuesta política". Ya en el turno de preguntas el líder del PSOE ha asegurado que en "el momento en el que se constituya un gobierno entonces será cuando se levante el artículo 155".

Pedro Sánchez ha añadido que "Rivera se ha aznarizado y está haciendo lo que hacía Aznar cuando estaba en la oposición y es utilizar Cataluña como herramienta de confrontación terrirtorial". Le ha pedido a Rivera que no discrepe con el presidente del Gobierno en público. "Hágalo en privado", le ha dicho. Sánchez ha reprochado a Ciudadanos que rechazase presentarse a la investidura y "ahora se rasgue las vestiduras porque el bloque independentista forma Gobierno". El líder socialista se ha preguntado "qué han hecho Ciudadanos en estos meses" y ha puesto de manifiesto las diferencias entre la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, que en el Parlament pide unidad de fuerzas, y el presidente de la formación naranja, Albert Rivera, que "cuestiona esa unidad".