Sánchez propone la creación de dos nuevos impuestos para sostener el sistema de pensiones

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha propuesto la creación de dos nuevos impuestos: uno que grave las transacciones financieras y otro extraordinario sobre la banca, para que sostenga el sistema público de pensiones.

Sánchez ha argumentado que si los españoles evitaron la caída de los bancos durante la crisis "con el sudor de su frente" es "justo" que ahora los bancos les ayuden a garantizar sus pensiones. El líder socialista ha recordado, en un desayuno informativo, que estos gravámenes son exigencias de la UE y el FMI y que ya los han puesto en marcha los gobiernos de Gran Bretaña y Francia.

En su conferencia, Sánchez ha explicado que en 2018 su trabajo será, entre enero y mayo, tejer con colectivos sociales "diez acuerdos de país", para después llevarlos al Parlamento e intentar conseguir el consenso necesario para aprobarlos entre junio y diciembre.

Pedro Sánchez ha criticado que, diecinueve días después de las elecciones catalanas, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, no se ha puesto aún en contacto con el socialista Miquel Iceta para hablar de la Mesa del Parlament o explorar posibilidades para un gobierno alternativo.

Sánchez, que ha alertado a Arrimadas de que los socialistas están "a la espera de que contacte" con ellos y "ponga propuestas encima de la mesa" para ver si pueden "llegar a acuerdos o no", se ha mostrado convencido de que, si no lo ha hecho, es porque "no está pensando en formar gobierno, sino en otro tipo de estrategias".

En un desayuno informativo del Forum Europa, el líder socialista se ha quejado de que Arrimadas se dedicara a "despotricar" del PSC, a pesar de que es uno de sus "potenciales socios" y le ha recordado que "la campaña electoral ya terminó y hay que poner propuestas en la mesa".