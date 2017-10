Sánchez pide diálogo y subraya: "Apoyaremos la respuesta del Estado de Derecho ante cualquier intento de quiebra de la unidad territorial"

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha valorado las diferentes manifestaciones que se han producido este fin de semana en España en las que la sociedad abogaba por el diálogo.

Sánchez cree que estas movilizaciones reflejan muy bien el sentir de mucha gente en Cataluña y en España sobre cómo resolver esta crisis de Estado que tendrá un momento importante en el pleno de este martes en el Parlament de Cataluña.

El secretario general del PSOE ha subrayado que "si algo se vio en las calles de Cataluña es que el pueblo catalán no es uno, son muchos, que Cataluña no es una, son muchas" y que una gran parte de la sociedad catalana salió diciendo "así no" porque "no se puede fracturar la sociedad catalana así".

"El Govern tiene que escuchar también a esa parte de los catalanes y no circunscribirse solo a aquellos que comulgan con sus ideas", dice Sánchez, que pide a la Generalitat de Cataluña que represente también al resto de la sociedad catalana "que está viviendo una inmensa fractura".

Sánchez cree que "estamos a tiempo de encauzar" la situación desde "el punto de vista racional y político" con la palabra y a través de las instituciones catalanas y españolas y traslada un mensaje de esperanza a los españoles y a los catalanes para decirles que los socialistas están comprometidos con la situación porque "las cosas no pueden seguir como están".

El líder socialista pide a las autoridades catalanas que "abandonen la declaración unilateral de independencia y que vuelvan a la senda de la legalidad democrática" y les dice que estamos a tiempo de "resolver esta crisis con la política, la palabra, en las instituciones comunes".

Preguntado sobre si hay alguna posibilidad de frenar la declaración unilateral de independencia, Sánchez ha respondido que una de las lecciones que hay que sacar de esta crisis es que "la forma de afrontar Rajoy las crisis son tres: tarde, mal o nunca" y subraya que a horas de que se produzca el discurso de Puigdemont en el Parlament de Cataluña, hay que pedirle al presidente de la Generalitat que escuche a la calle.

En este punto, Sánchez considera que lo más importante es que el president de la Generalitat y la mayoría independentista restablezca la legalidad estatutaria porque están haciendo un retroceso enorme de la calidad democrática.

Durante su comparecencia, el líder del PSOE ha instado a poner en marcha una comisión de evaluación de la política territorial y como consecuencia de esa evaluación, abordar la reforma de la Constitución.

En respuesta a la pregunta de los periodistas, el líder del PSC, Miquel Iceta ha señalado que si por "mediación se entienden todas las gestiones para que se produzca el diálogo", su formación está dispuesta a llevar a cabo estas tareas y Pedro Sánchez matiza que "hoy lo que estamos pidiendo es cordura y que en consecuencia no se produzca esa quiebra unilateral que plantea el independentismo".

Además, Sánchez señala que su partido siempre ha defendido "ley y diálogo" porque "la ley no es suficiente para resolver esta crisis política".

Preguntado sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, Iceta ha señalado que "nosotros no queremos entrar en ese escenario mientras haya una oportunidad de evitarlo" y matiza que evitarlo pasa por "no producirse una declaración unilateral de independencia y volver a la legalidad".