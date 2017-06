Sánchez e Iglesias se acercan aparcando sus "posiciones excluyentes" y fijando una agenda común contra el PP

Los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Podemos, Pablo Iglesias, han abierto la puerta a una colaboración parlamentaria en materias concretas, y en aras de esos acuerdos la formación morada ha aparcado su exigencia inicial de marcar plazos para "desalojar" a Mariano Rajoy del Gobierno. El resultado más tangible de la reunión de alrededor de hora y media que han mantenido en el Congreso Sánchez e Iglesias, es que buscarán acuerdos parlamentarios con la creación de equipos de trabajo que negociarán asuntos como el techo de gasto, el salario mínimo o las pensiones.

Reuniones que se producirán en julio y que se encargarán de organizar y coordinar las portavoces parlamentarias del PSOE, Margarita Robles, y de Unidos Podemos, Irene Montero, y en las que de momento la moción de censura contra el Gobierno del PP no estará sobre la mesa. Podemos aplaza ahora esa "urgencia", aunque no descarta convencer a Sánchez en un futuro para el que prefiere no marcar plazos ni dar ultimátum porque cuenta como "avances" los pasos que va dando el PSOE en temas como el tratado comercial de la UE con Canadá (CETA) o la plurinacionalidad.

Es más, el secretario general de Podemos asume que existen "diferencias estratégicas" y que los socialistas necesitan ir "más lento". Diferencias estratégicas que ha confirmado el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, al explicar que en la reunión no se ha abordado la posibilidad de una nueva moción de censura y que ahora mismo "no se dan" las condiciones para que pudiera salir adelante.

Los socialistas creen que no tiene sentido presentar otra moción si no es para "ganarla" y demostrar que hay una mayoría alternativa "clara". "Y en este momento no la hay", ha dicho Ábalos.

Iglesias, por su parte, no contempla que Ciudadanos esté entre las fuerzas con las que se pueda buscar una alternativa de Gobierno, y sólo ve la posibilidad de acuerdos puntales con el partido de Albert Rivera. Por eso, ha instado al PSOE a explorar la vía del pacto con las fuerzas nacionalistas y a no "criminalizar" a ERC.

Los socialistas, por el contrario, están dispuestos a contar con ERC en los acuerdos del día a día parlamentario, pero no buscarán con los republicanos catalanes una mayoría alternativa, porque su intención es "marcharse de España" y no se puede formar un nuevo Gobierno para el país con quienes pretenden la independencia, ha recalcado Ábalos.

En cualquier caso, Iglesias dice que es optimista y que las expectativas que abre esta reunión son que puede haber un PSOE "más cerca de Podemos" si pasan de los discursos que "suenan bien" a los hechos. A lo que Ábalos ha respondido: "Yo no sé por qué es el PSOE el que se acerca más a Podemos y no Podemos el que se acerca al PSOE; no sé qué poder irradiador se arrogan algunos".

El nuevo responsable de Organización del PSOE ha destacado que "la absoluta novedad" de la entrevista de Sánchez e Iglesias está en que por fin se ha hablado de contenidos y se han aparcado "posiciones excluyentes" y "cuestiones de poder", que prevalecieron antes. Y ha valorado la nueva predisposición de Iglesias: "Seguir con el infantilismo" hubiera provocado que no haya acercamientos de ninguna clase, ha apostillado.

De momento, lo que empieza es una nueva etapa de colaboración con grupos de trabajo bilaterales. Según lo acordado por Sánchez e Iglesias, abordarán el "rescate a los jóvenes", las relaciones laborales (con la derogación de la reforma laboral como meta), la defensa de la igualdad y el enfoque de género, la viabilidad de las pensiones y el desbloqueo de los vetos legislativos del Gobierno en el Parlamento.

Iglesias le ha pedido también a Sánchez que intenten consensuar una posición común para presentar una cifra alternativa a la del Gobierno para el techo de gasto para 2018 y poner un suelo de ingresos. La respuesta, de nuevo de Ábalos, es que el PSOE tiene su propia posición. "No vamos de la mano de nadie; hemos insistido con claridad en que estamos estableciendo un espacio muy particular del PSOE, pero tendemos la mano a todos", ha dicho.

La "dinámica" del PSOE, y que de momento acepta Podemos, es la de "ir abordando acuerdos de contenidos y marcando una agenda de trabajo para hacer una política alternativa a la derecha". Por eso, Sánchez hablará con "todos".

Este miércoles tiene previsto reunirse con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera; y el jueves con uno de los aliados de Podemos: el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, a quien otorga así el mismo estatus que al resto de los portavoces parlamentarios.