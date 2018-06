Martínez Oblanca: "Foro no puede dar su voto a quien representa un gobierno débil y ambiguo"

MOCIÓN DE CENSURA CONTRA MARIANO RAJOY

Foro Asturias ha afirmado que Pedor Sánchez no merece su confianza. En su opinión, Foro Asturias no puede dar su voto a quién representa un "gobierno débil y ambiguo que no va a afrontar con firmeza los desafíos secesionistas, a quien de forma súbita cambia totalmente de opinión en plena tramitación del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado".