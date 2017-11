Rufián, con unas esposas en el Congreso: "Ustedes nos han molido a palos, le aseguro que nosotros les moleremos a votos"

Gabriel Rufián ha tenido un rifirrafe este miércoles en el Congreso con Juan Ignacio Zoido que ha comenzado con la intervención del diputado de ERC con unas esposas en la sesión de control: "Ya sé que a algunos les encantaría verme con alguna de estas algún día, tengan paciencia".

"Esto es su política, su programa electoral, esto es lo que le colocó a los miembros del gobierno legítimo de Cataluña en las muñecas antes de meterles en un furgón de la policía y pasearles por Madrid insultándoles antes de encarcelarles", ha denunciado el político. Después, ha continuado: "Ustedes han hecho de sus cárceles nuestra pesadilla, le aseguro que nosotros haremos de nuestras urnas la suya. Ustedes nos han molido a palos, le aseguro que nosotros les moleremos a votos. Ojalá un tal M. Rajoy algún día esté con alguna de estas".

"Ustedes han hecho de sus cárceles nuestra pesadilla, nosotros haremos de nuestras urnas la suya"

El ministro del Interior le ha contestado que "ha tenido su día de gloria" asegurando que no se van a poner de acuerdo porque para los que ellos son "salvajes que apalean" para él son "servidores públicos que están defendiendo la libertad y los derechos de los demás". En este sentido, le ha recordado que "nada sale gratis" y que quien "le falte el respeto" a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "van a tener que responder de ello" por "delitos de odio"

Además, ha reiterado que en el traslado de los exmiembros del Govern encarcelados se cumplió el protocolo, por lo que lamenta "alguna pequeña herida o alguna erosión" en algunos casos.

Dirigiéndose a Rufián, Zoido ha señalado que "a usted no le gusta que la ley se cumpla y no le gusta que su palabra se cumpla" porque dijo que iba a estar en el Congreso 18 meses y ese plazo acabó el 18 de marzo. "A lo mejor no ha podido enchufar la impresora que trajo a aquí y no ha podido imprimir su renuncia".