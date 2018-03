Rufián: "Al juez Llarena le encantaría que presentáramos a la investidura a Urdangarin o Bárcenas"

Gabriel Rufián, diputado de ERC, ha subrayado que el "único presidente legítimo (en Cataluña) es Carles Puigdemont, que está siendo perseguido por un Estado vegetativo". El republicano ha dicho ahora que no cree que Puigdemont debiera dimitir: "Yo no creo que Puigdemont debiera dimitir, si dependiera de mí la investidura yo sí dimitiría, pero no considero que el presidente legítimo de Cataluña debiera dimitir".

Rufián ha recordado que "JxCat, ERC y la CUP aglutinan una mayoría total y absoluta en el Parlament (70 diputados)", y por tanto están "legitimados a conformar un gobierno". Asimismo, ha negado que JxCat haya sido un "obstáculo" para lograr una investidura.

Preguntado por el líder de ERC, Oriol Junqueras, el diputado catalán ha afirmado que "el mejor regalo para Junqueras es tocar a sus hijos tras más de 130 días en Estremera" y ha recalcado que "dudar del compromiso con la República por parte de ERC es equivocarse e intentar dividir".

Considera que existe "una maquinaria judicial y un Estado que persigue a todos los candidatos" que se presentan desde el independentismo. "A Llarena le encantaría que presentáramos a la investidura a Urdangarin o Bárcenas", ha añadido tras recordar que tienen a nueve miembros independentistas en la cárcel: "Nos cazan por nuestras ideas".