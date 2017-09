Rivera, hace un llamamiento a la unidad a PP, PSOE y Podemos: "Si nos unimos somos más que los independentistas"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que su partido va a estar "al lado del Gobierno, sin fisuras" para para el "golpe a la Democracia con leyes democráticas". "El Estado está actuando y va a actuar para que no se declare la independencia de Cataluña", ha apuntado Rivera tras su reunión con el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy.

"Si nos unimos somos más que los independentistas", ha remarcado Rivera tras pedir unión de fuerzas al Partido Popular, PSOE y Podemos. Ha abogado además por una imagen conjunta de los tres principales líderes políticos que considera que "sería necesaria y muy buena para este país".

A continuación, ha explicado que le consta que el Gobierno no tendría ningún inconveniente en ese encuentro a tres. "Pero en todo caso, somos tres partes", ha añadido sugiriendo que es Pedro Sánchez el que intenta evitar una foto de ese tipo pero subrayando que no desea generar polémica ante un asunto que debe ser de unidad.

De todas formas, ha trasladado a Rajoy que si hasta el 1 de octubre es posible esa reunión o la firma de algún tipo de documento conjunto para mostrar la unidad ante los soberanistas catalanes, él estará dispuesto a secundarla. Tras asegurar que hay muchos ciudadanos que se preguntan por qué no existe esa imagen conjunta, ha expresado su deseo de que también el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se quisiera sumar a la foto, pero ha lamentado que esté "a otra cosa" y apoye parcialmente las iniciativas secesionistas.

Rivera ha asegurado que el Estado "está actuando y va a actuar" para que no se declare la independencia de Cataluña. Ha aplaudido además que la Fiscalía haya anunciado la presentación de otra querella contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el resto de los miembros del Govern por firmar el decreto de convocatoria de un referéndum sobre la independencia de Cataluña el 1-O.

El dirigente de Ciudadanos ha reiterado su apoyo al Gobierno en todos los pasos que se está dando y se ha mostrado seguro de que no se repetirá un 9-N el próximo uno de octubre, que no habrá urnas y colas de votación. Ha querido ensalzar la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que, según señala Rivera, "tienen un servicio fundamental".

El presidente de Ciudadanos ha asegurado que el jefe del Ejecutivo va a pedir al PP catalán que estudie la moción de censura contra Carles Puigdemont que ha planteado la líder del partido naranja en Cataluña, Inés Arrimadas, y ha añadido que es el momento de buscar los apoyos que le faltan a la oposición en las filas parlamentarias del independentismo.

Abert Rivera ha asegurado que ha comentado con Rajoy todas las posibilidades legales que se abren frente a lo que está ocurriendo pero no ha querido dar información sobre cuáles piensa emplear el Gobierno. Ha afirmado que el Ejecutivo no va a "descartar ninguna", pero no ha querido "especular" cuál será la siguiente que se utilice.

Tras lamentar el espectáculo "bochornoso" que se vivió en el Parlament, ha insistido en que el Estado de derecho va a actuar de forma "proporcional y firme" y, en referencia a Podemos, ha criticado la equidistancia de algunos partidos entre los que defienden la democracia y los que pretenden actuar contra ella. Por su parte, tras la reunión con Rivera, Rajoy ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter en el que asegura estar "satisfecho" con la unidad de los partidos que defienden el orden constitucional.