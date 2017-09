Rivera reprocha a Iglesias que no se oponga al referéndum: "Nadie que apoye este golpe a la democracia puede aspirar a ser presidente"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reprochado este lunes al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que no se oponga al referéndum convocado para el 1 de octubre y le ha lanzado una advertencia: "Nadie que apoye este golpe a la democracia puede aspirar a ser presidente de España". En el acto político organizado por Cs ante más de 600 personas junto al puerto olímpico de Barcelona coincidiendo con la Diada del 11 de septiembre, Rivera ha denunciado la "tremenda irresponsabilidad histórica" de Podemos al evitar alinearse abiertamente con los partidos contrarios al 1-O. "No se puede estar en misa y repicando", ha alertado Rivera en referencia a Iglesias, que a la misma hora protagonizaba un acto en Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona, junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en defensa de la "soberanía de Cataluña".

En un escenario donde lucía el lema "Caminemos juntos", y ante numerosas caras conocidas de la formación naranja como Juan Carlos Girauta, Luis Garicano, Begoña Villacís, Javier Nart o Toni Cantó, además de la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, y el grueso de su grupo parlamentario, Rivera ha denunciado que el Govern está "en sedición" y "en rebeldía" frente al orden constitucional. Tras recordar que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dado a entender que no acataría una inhabilitación decretada por el Tribunal Constitucional, Rivera ha ironizado: "¿Es Superman? ¿Es Batman? No, es Puigdemont, pero se va a pegar una castaña contra la ley, los jueces, los fiscales, los policías, los funcionarios y el reglamento del Parlament".

Rivera ha acusado a los independentistas de querer convertir Cataluña en un "cortijo"

Tras asegurar que "el referéndum es una coartada" de los independentistas para disimular un "golpe a la democracia", ha evocado los hechos de octubre de 1934, cuando el entonces presidente de la Generalitat republicana, Lluís Companys, proclamó un "Estado catalán" dentro de una "república federal española", por lo que acabó siendo detenido. "Nos están planteando otra vez el Octubre del 34. Entonces dieron un golpe contra la república y ahora lo quieren hacer contra la monarquía parlamentaria constitucional. Es lo mismo", ha afirmado Rivera, que ha acusado a los independentistas de querer convertir Cataluña en un "cortijo" o una "masía" para hacer "lo que les dé la gana con la corrupción".

Tras hacerse eco de los llamamientos independentistas a imprimirse cada uno papeletas del 1-O en su casa por si la Guardia Civil requisa las oficiales, ha ironizado sobre el "referéndum del Ikea" que prepara el Govern: "Se lo están montando ellos en casa", ha comentado Rivera, que ha pedido no participar "en charlotadas". Rivera ha tenido palabras de agradecimiento hacia Arrimadas y todo el grupo de Cs en el Parlament, después de que esta semana "el nacionalismo catalán haya querido liquidar la autonomía catalana" al aprobar las leyes de desconexión. El presidente de Cs ha apelado a PP y PSOE a "no entregar las llaves de la Generalitat a Convergència o ERC" nunca más y los ha invitado a apoyar la moción de censura que propone Arrimadas, porque "no es momento para mediocres, para cobardes, para gente que solo piensa en su culo". Asimismo, ha señalado a Puigdemont como único "responsable" de las "consecuencias que se deriven" del "choque entre catalanes".