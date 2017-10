Rivera: "La democracia será llamar a todos los catalanes a las urnas, pero de verdad"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, han "fracasado en el intento de golpe a la democracia". Ha señalado que su único objetivo "no era hacer un referéndum, era romper Cataluña y separarla del conjunto de españoles".

"Lo de hoy sólo ha sido una coartada, una excusa para declarar unilateralmente la independencia. El programa electoral de JxSí y la CUP es romper Catalunya por la mitad, separarla de España y sacarnos de Europa", ha dicho Rivera en rueda de prensa en Barcelona tras el cierre de los colegios electorales.

Por ello, ha urgido a que los catalanes escojan a un nuevo gobierno y parlamento catalanes como la única salida democrática: "La salida tiene que ser más democracia, y la democracia de verdad se hace con urnas, censos de verdad y recuentos oficiales".

Rivera se ha dirigido a los "millones de catalanes que se han quedada en casa" y han decidido no votar en un referéndum ilegal: "No estáis solos, estamos con vosotros". "No nos van a quitar lo que somos ni nuestros derechos ni libertades", ha aseverado.

Cree que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pecado de "ingenuo" al pensar que los Mossos d'Esquadra actuarían con "lealtad" y obedecerían las órdenes judiciales. No obstante, ha dicho que "tiempo habrá" para que el jefe del Ejecutivo explique por qué confió tanto en la actuación de la policía autonómica. A la vista de todo lo que ha sucedido, ha afirmado Rivera, no se puede hablar de "éxito" ni estar "eufóricos" porque ha habido colegios abiertos y "agresiones".