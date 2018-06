Rivera asegura que su partido no va a cambiar de criterio y confirma que peleará para "sacar adelante" los Presupuestos

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha confirmado que su partido no va a cambiar "de criterio" y peleará para "sacar adelante" los Presupuestos de 2018, aún en fase de tramitación, "a pesar de Sánchez y su 'no es no'".

Rivera, en un desayuno informativo, ha puesto en valor las cuentas públicas, y ha advertido de que no se dejará llevar en este momento "tan complejo", provocado por el cambio de Gobierno, por la "venganza", la "regañina" o la lucha entre "rojos y azules", ha asegurado.

También ha hablado sobre los Presupuestos la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que en su intervención en este acto ha dicho que lo que se tenía que haber planteado después de que la legislatura "saltara por los aires" es un pacto entre constitucionalistas para que los Presupuestos se pudieran haber aprobado en el Senado.

Se ha referido así a la situación en la que se encuentran las cuentas, en trámite en el Senado, después de que los populares anunciaran que presentarán enmiendas sobre cuestiones que antes no podían abordar por su pacto con el PNV.