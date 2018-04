Ricardo Costa pide perdón por la financiación ilegal del PP valenciano que no fue "capaz ni de detener ni de denunciar"

El ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa ha reiterado ante el Congreso su "arrepentimiento y solicitud de perdón" por "alguna actuación" que no fue "capaz ni de detener ni de denunciar" y ha ratificado la financiación ilegal del partido regional que confesó en la Audiencia Nacional.

"Actué mal y estoy dispuesto a asumir las consecuencias", ha dicho Costa en su declaración ante la comisión de investigación de la supuesta financiación irregular del PP, en la que ha ratificado sus palabras del pasado 24 de enero en el juicio contra la rama valenciana de la trama Gürtel, en el que se enfrenta a una petición de 7 años y 9 meses de cárcel.

Allí afirmó que el expresidente valenciano Francisco Camps encargó financiar gastos electorales del PP valenciano en 2007 y 2008 con dinero negro de empresarios, una práctica que, según ha declarado, parece que "venía con anterioridad".

"Ratifico -ha afirmado- mi declaración en la Audiencia Nacional desde la línea hasta la cruz, absolutamente todo, como también ratifico mi arrepentimiento y solicitud de perdón por alguna actuación que no fui capaz ni de detener ni de denunciar en lo que respecta a mi ámbito de actuación y a mi estricto conocimiento".

"No quiero dar lecciones de nada a nadie, ya tengo bastante con intentar aprenderlas yo mismo", ha explicado Costa, si bien ha asegurado que, "cuando hay responsabilidad política de por medio, hay que pedir perdón".

Como ya apuntó en el juicio, Costa ha dicho que el exvicepresidente valenciano Víctor Campos le dijo que Francisco Camps ordenó los pagos de gastos electorales del PP por parte de empresarios.

Según Costa, fue Camps quien decidió que el partido regional comenzase a contratar con Orange Market (filial de la Gürtel) y le consta que "había peticiones concretas de determinados actos del presidente Camps".

En relación con un mitin de 2008 del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha aseverado: "Me consta que una parte de aquel mitin, que era solicitado por Camps, se pagó de una forma irregular por empresarios".

También ha admitido que Víctor Campos "coordinaba la recepción de determinadas aportaciones al PP de la Comunidad Valenciana", en referencia al dinero de los empresarios que sirvió para financiar las campañas de 2007 y 2008.

Costa, que ha dicho que no quiere ser "el faro ni la luz de ninguna actuación futura", ha negado que haya dado un giro a su versión, si bien ha admitido que desde 2012, cuando fue absuelto de la causa de los trajes, se sometió a un "proceso de reflexión marcado claramente por las consecuencias que podría tener el conocimiento de determinadas actuaciones" y la "asunción de responsabilidades", tanto para él como para su familia.

"Sé que mi actuación no ha sido la correcta y, obviamente, no espero grandes aplausos ni grandes favores ni grandes palmadas en la espalda. Me conformo con intentar llevar una vida normal con mi mujer y mi hija, tener un trabajo profesional, un trabajo privado, y ganarme la vida", ha añadido.

Costa, que no ha entrado a valorar por qué su abogado solicitó en el juicio las testificales de Rajoy y de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha admitido que en un primer momento el PP "asumió pagar una parte de los gastos" de su defensa al "considerar que era una cuestión del partido".

Lo hizo, ha explicado, por orden del expresidente del PP de esa comunidad, Alberto Fabra, si bien ha asegurado que este pago no estaba condicionado a ninguna línea de defensa y no ha precisado cuándo terminaron de abonar los honorarios de su abogado.