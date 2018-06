El PP amenaza con reprobar a Màxim Huerta si Pedro Sánchez no le cesa antes

La portavoz adjunta del PP en el Congreso Susana López Ares ha advertido de que llegarán hasta la reprobación del ministro de Cultura, Màxim Huerta, por defraudar a Hacienda si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le cesa.

Cree que como el ministro no va a tener la "dignidad" de dimitir, debe ser Sánchez quien lo cese porque se trata de un hecho "muy grave" y una "ofensa" a los españoles y a los servicios públicos que los gobiernos tienen la "obligación" de suministrar.

Si no es destituido, el PP está dispuesto a reprobar al ministro, ha asegurado, aunque ya han tomado la iniciativa parlamentaria, registrando preguntas e interpelaciones en el Congreso y en el Senado para que el Gobierno dé explicaciones.

López Ares ha insistido en que montar un "chiringuito" como el del ministro tenía el único fin de "no dar respuesta" a sus obligaciones fiscales. Ha criticado al Ejecutivo por "estar desaparecido", pero no solo por el caso de Huerta sino también por no haberse sometido hoy al control parlamentario y haber dejado la bancada del Gobierno vacía en el hemiciclo, salvo en el momento de la votación, cuando era además el primer pleno con el nuevo Ejecutivo.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha afeado este miércoles que el ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, condenado el año pasado por defraudar a Hacienda no haya dimitido ya y ha planteado "con qué autoridad" va el Gobierno a pedir a la ciudadanía que se paguen impuestos.

"Son las 9 de la mañana y el ministro de Cultura y Deporte, condenado por defraudar a Hacienda, ni ha dado explicaciones ni ha dimitido. Con qué autoridad este Gobierno va a exigir a los españoles que paguen sus impuestos", dice en un mensaje en su cuenta de la red social Twitter. Huerta fue condenado el año pasado al pago de más de 243.000 euros "por dejar de ingresar en el plazo establecido en la normativa de cada tributo la deuda tributaria que debiera resultar de la correcta autoliquidación".

Por su parte, el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, considera que Màxim Huerta "tiene que salir a dar explicaciones" y hacerlo "lo antes posible" y "zanjar el asunto" de su condena en 2017 por fraude fiscal.

Espinar, que ha querido ser "prudente" antes de "poner en tela de juicio la credibilidad de alguien" por "seguir un hashtag (etiqueta) de Twitter", ha apuntado no obstante que "si se confirma, es empezar con mal pie".

Iglesias pide la dimisión "inmediata"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido este miércoles la dimisión "inmediata" del nuevo ministro de Cultura y Deporte, el escritor y presentador Màxim Huerta, tras las sentencias que le condenan por fraude fiscal.

En los pasillos del Congreso, Iglesias ha insistido en que Huerta tiene que abandonar su cargo o, de lo contrario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le tiene que destituir porque "España no se puede permitir" que el nuevo Ejecutivo "tenga ministros reprobados como los tenía" el de Mariano Rajoy. "No vamos a alentar comportamientos que recuerdan a los del PP", ha aseverado.

La portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso, Melisa Rodríguez, ha pedido al ministro de Cultura y Deporte, Màxin Huerta, que dé explicaciones por defraudar a Hacienda y espera "que las dé".

Rodríguez, en declaraciones en la Cámara, se ha referido a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que señala que Huerta defraudó a Hacienda 218.322 euros con unas sociedad que montó en 2006.

Desde el PSOE piden que dé explicaciones pero restan importancia

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, ha pedido a Màxim Huerta que dé explicaciones acerca de su sanción por fraude fiscal, aunque ha quitado importancia al asunto. "El ministro y su gabinete darán las explicaciones oportunas", ha dicho la 'número dos' del PSOE en una entrevista en Onda Cero, en la que, no obstante, ha quitado importancia al asunto resumiéndolo en que el entonces presentador de televisión "hizo unas deducciones que no se podían hacer, pero ya está solucionado".

También ha relativizado la importancia de la sanción al recordar que en el Gobierno de Mariano Rajoy "los ministros tenían dinero en paraísos fiscales".

Lastra, que ha apuntado que Huerta y el resto de los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez comparecerán previsiblemente la primera semana de julio en el Congreso para explicar sus proyectos, ha apuntado que los grupos parlamentarios podrán entonces, si quieren, preguntarle por esto.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que le corresponde al titular de Cultura y Deporte o al presidente del Gobierno dar las explicaciones pertinentes sobre la sanción por fraude fiscal de Màxim Huerta.

En una entrevista radiofónica, Ribera ha explicado que Huerta está "extraordinariamente motivado" en el ejercicio de sus funciones como titular de Cultura, y ha señalado que seria muy "osado" por su parte entrar en una cuestión tan "concreta y personal que afecta a un colega del Consejo de Ministros".

En este contexto, Ribera ha subrayado que es "obligación y deber de todos los ciudadanos" cumplir con las obligaciones fiscales y es además derecho fundamental el contribuir a las cargas públicas y respetar así el ordenamiento jurídico.