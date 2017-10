Rajoy solicita al Senado el cese de Puigdemont y todos los consejeros de la Generalitat y planea convocar elecciones en menos de seis meses

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comparecido ante los medios de comunicación tras reunirse en el Consejo de Ministros extraordinario convocado para acordar las medidas para aplicar el artículo 155 de la Constitución con el objetivo de frenar el desafío independentista catalán.

El presidente del Gobierno ha dividido su exposición en cinco partes: la primera es un pequeño repaso sobre cómo se ha llegado hasta la aplicación del artículo 155 de la Constitución. En segundo lugar ha hablado del diálogo; más tarde ha hecho alusión a los objetivos del Gobierno al poner en marcha este artículo y ha hablado de las medidas más relevantes que se van a plantear al pleno del Senado y a la comisión que se establezca para tratar este asunto la próxima semana.

Rajoy ha explicado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, fue invitado a las Cortes Generales para explicar sus pretensiones, una invitación que rechazó. Más tarde, ha proseguido, los días 6 y 7 de septiembre "se vulneraron los derechos de los diputados de la oposición, se calificó un proyecto de Ley que no había sido tratado por la mesa, se modificó el orden del día y el debate fue impropio de un sistema democrático", explica Rajoy, que ha añadido que "en pocas horas se liquidó la Constitución en Cataluña y el Estatuto de autonomía".

Unos hechos que fueron suspendidos por el Tribunal Constitucional, pero que no importó al gobierno de la Generalitat que "se había situado fuera de la Ley" porque "no se consideraban en la obligación de hacer caso a este tribunal".

Rajoy ha seguido explicando que "se intentó hacer un referéndum pese a la prohibición, se pretendió darle valor a algo que se celebró sin ninguna garantía democrática y todo este proceso tuvo su último punto el 10 de octubre cuando se adoptaron las resoluciones que todos conocen".

Un día más tarde, el 11 de octubre, se requirió a la Generalitat, ha explicado Rajoy, para que explicara algo "que se puede explicar muy fácilmente, si habían declarado la independencia o no", pero "no respondieron porque no quisieron en plazo y tiempo".

Rajoy ha indicado que "el Gobierno podría haber hecho este requerimiento antes, pero preferimos actuar como creo que se debe hacer en estos casos: con prudencia, responsabilidad, sentido común e intentando que se produjera una rectificación que no se produjo por parte de la Generalitat".

Por ello, ha indicado el presidente del Gobierno, el Ejecutivo "ha tenido que aplicar el artículo 155 de la Constitución" pese a que "no era ni nuestro deseo ni nuestra intención, no lo fue nunca". Un artículo que "solo se aplica en circunstancias excepcionales" y que en esta ocasión se aplica porque "ningún Gobierno de ningún país democrático puede aceptar que se ignore la ley, que se viole la ley o que se cambie" y que todo ello se haga "pretendiendo imponer sus criterios a los demás".

Sobre los objetivos de esta decisión, Rajoy ha señalado que son cuatro: "El primero es volver a la legalidad, el segundo recuperar la normalidad y la convivencia, el tercero es continuar con la recuperación económica y el cuarto es celebrar elecciones".

"La facultad de disolver el Parlamento de Cataluña pasa al presidente del Gobierno"

La primera medida que va a adoptar el Gobierno, ha indicado Rajoy, está relacionado con la celebración de elecciones en Cataluña. "La facultad de disolver el Parlamento de Cataluña pasa al presidente del Gobierno y tendrá que convocar elecciones en un plazo máximo de seis meses", ha indicado, aunque la voluntad del presidente del Gobierno es "hacerlo tan pronto como recuperemos la normalidad institucional".

"Celebrar elecciones es el objetivo. Lo que quiere la mayoría es lo que dice el sentido común y de lo que se trata es de abrir una nueva etapa en la que se respete la ley, los derechos de la gente, en la que se recupere la convivencia y el bienestar de las personas", explicaba Rajoy, que indicaba que lo que se va a solicitar al Senado, al amparo de la facultad prevista en el artículo 155, son las siguientes decisiones:

En primer lugar, "proceder al cese del presidente de la Generalitat de Cataluña, del vicepresidente y de todos los consejeros que integran el Gobierno de la Generalitat" y el ejercicio de estas funciones "corresponderá a los órganos que designe el Gobierno, que en principio serán los ministerios.

Además, ha indicado que "la administración de la Generalitat continuará funcionando como la organización administrativa ordinaria que ejerce las funciones ejecutivas", pero que "actuará bajo las directrices de los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la nación".

Además, ha indicado que "la administración de la Generalitat continuará funionando como la organización administrativa ordinaria que ejerce las funciones ejecutivas", pero que "actuará bajo las directrices de los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la nación".

"No se suspende la autonomía ni el autogobierno de Cataluña, sino que se cesa a las personas que han puesto ese autogobierno fuera de la ley"

"El parlamento de Cataluña ejercerá la función representativa, pero para garantizar que se hace con pleno respeto al Estatut y a la Constitución", el presidente del Parlamento catalán no podrá proponer candidato a la presidencia de la Generalitat, y el Parlament no podrá celebrar debate o votación de investidura. "Las facultades de control corresponderán al órgano que designe el Senado" y "por parte del Parlament no se podrán adoptar iniciativas contrarias al Estatut y a la Constitución".

Rajoy ha subrayado además que "no se suspende la autonomía ni el autogobierno de Cataluña, sino que se cesa a las personas que han puesto ese autogobierno fuera de la ley, de la Constitución y del Estatut" y añade que "no se acaba con el autogobierno, se le recupera para la legalidad y la convivencia de todos los catalanes".

Además, Rajoy ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a todos los españoles y a los catalanes y les indica que "soy consciente de que el momento es difícil, pero todos juntos lo vamos a superar como hemos superado acontecimientos muy complicados a lo largo de nuestra historia".