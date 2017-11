Rajoy, sobre el recurso de Iglesias contra el 155: "Podemos y algunos otros quieren que no hagamos nada"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha criticado que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, haya anunciado que va a recurrir en el Tribunal Constitucional la aplicación del artículo 155. "Creo que hicimos lo que teníamos que hacer, lo hicimos proporcionalmente, democráticamente y con un apoyo mayoritario del Senado", ha señalado.

El jefe del Ejecutivo aprovechó su participación en la V cumbre Unión Africana-Unión Europea para exponer los actos cometidos en Cataluña que llevaron a la aplicación del 155: "Un parlamento dice que la Constitución Española allí no rige, tampoco el Estatuto de Autonomía, se inventa una nueva legalidad, le quita a los españoles el derecho a decidir sobre lo que es su país, no deja ejercer la labor de oposición a los que estaban en contra en el Parlamento, declara la independencia y, por lo visto, Podemos y algunos otros lo que quieren es que no hagamos nada".