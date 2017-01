Rajoy: "Al señor Puigdemont le han dado el trato que se merecía y punto"

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que la falta de apoyo de las instituciones europeas al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en su acto en Bruselas es "el trato que merecía" ante su pretensión de defender el referéndum de autodeterminación en Cataluña.

Durante su intervención en el Foro ABC, Rajoy ha opinado que Puigdemont tenía "perfecto derecho a ir" al Parlamento Europeo y dar una charla en una de sus salas, pero ha considerado comprensible que no haya tenido el respaldo de ninguna autoridad comunitaria.

"Lo que es evidente es que al señor Puigdemont le han dado el trato que se merecía y punto", ha sentenciado Rajoy a la pregunta de si el Gobierno había hecho gestiones para que los altos cargos de la UE dieran plantón al presidente de la Generalitat.

El objetivo de la charla de Puigdemont en Bruselas, acompañado del vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y del conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, es exponer sus planes para convocar este año un referéndum sobre la independencia de Cataluña.

Rajoy ha emplazado al presidente de la Generalitat y a las fuerzas separatistas a aceptar su oferta de diálogo, de la que ha dicho que es "sincera y leal". "Mi mano sigue tendida. Y me atrevería a decir que a algunos responsables políticos de Cataluña, y creo que a todos, les iría mucho mejor si buscaran esa mano tendida en vez de seguir abrazados a la radicalidad y maniatados por el extremismo", ha asegurado Rajoy en el acto en el Casino de Madrid organizado por ABC y la empresa Deloitte.

Ante la insistencia de Puigdemont en celebrar la consulta en 2017, Rajoy ha advertido de que "en España se cumplirá la ley, que es tanto como decir que se cumplirá la voluntad de los españoles".

"El imperio de la ley tiene que estar vigente siempre. Es un principio básico de un sistema democrático", ha zanjado Rajoy, quien ha añadido que nunca se va a romper la unidad nacional. Ha recordado que en los últimos años, el Gobierno ha recurrido todas las decisiones que iban en contra del ordenamiento jurídico y que "en todos los casos, sin excepción", el Tribunal Constitucional "le ha dado la razón".

A su juicio, su voluntad es atender las demandas de los catalanes en "la medida de lo posible", pero no dará "un solo paso que menoscabe la igualdad de todos ante la ley". "Dialogaré todo lo que tenga que dialogar sobre lo que se me plantee, pero no sobre lo que no me pertenece", ha abundado el presidente del Ejecutivo.

Ha admitido que quien quiera cambiar la Constitución, cuenta con mecanismos legales para hacerlo, pero dejando claro que todos los españoles tienen el derecho a decidir sobre los asuntos que conciernen a su soberanía y la integridad del país.

El jefe del Gobierno ha admitido que "el mayor reto" que encaran los españoles es "sin duda, el desafío a la unidad de la nación y de la soberanía nacional". Al hilo de la decisión de la Casa Blanca de suprimir provisionalmente la versión en castellano de su página web, el presidente del Gobierno ha pedido a la Generalitat que sus portales de internet y los de otros municipios catalanes estén en español, además de en catalán. "En Cataluña, habitan más de siete millones de personas que hablan castellano y en otros lugares de España les importa las decisiones que adopte la Generalitat", ha sostenido Rajoy.

"Muy buena opinión" sobre Javier Fernández

El presidente del Gobierno ha asegurado que tiene "muy buena opinión" del presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, al que ha definido como un hombre "sensato, razonable y que ha logrado tranquilizar las cosas". Es más, ha dicho que en estos meses está "ayudando" a que la situación en España esté "un poco mejor".

Así se ha pronunciado al ser preguntado si lo mejor para el PSOE y para España sería que el también presidente de Asturias liderará el Partido Socialista. Esta formación tiene previsto celebrar su congreso el próximo mes de junio y allí se elegirá un nuevo líder. Rajoy ha dicho que él no quería entrar en las decisiones internas de otros partidos, igual que no le gustan que otros valoren las del PP.

Sin embargo, sí que ha destacado que tiene "buena opinión" de Fernández, con el que ha cerrado acuerdos estos meses como el relativo al techo de gasto, los objetivos de estabilidad presupuestaria o la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). "No sé si le hago o no le hago un favor, pero bueno, tampoco pasa nada, pero tengo muy buena opinión del señor Fernández. Me parece un hombre sensato, razonable y que ha logrado tranquilizar las cosas y está ayudando a que esto esté un poco mejor. Sin ánimo de fastidiar, tengo muy buena opinión", ha concluido.