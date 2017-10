Rajoy responde a la propuesta de mediación de Iglesias: "No se puede tratar con quienes plantean un chantaje tan brutal al Estado"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha rechazado la propuesta del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de buscar una mediación para dialogar con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, porque considera que no puede hablar con quien ha planteado un "chantaje tan brutal al Estado".

Así ha respondido Rajoy a la propuesta que le ha hecho Iglesias en un "intercambio de mensajes" que han mantenido esta tarde, según han asegurado fuentes de La Moncloa.

Iglesias ha pedido esta tarde a Rajoy y a Puigdemont que se sienten para consensuar un equipo de mediadores de la confianza de ambos para abrir un diálogo que desbloquee la situación en Cataluña.

Aunque el líder de Podemos ha dicho que Rajoy no le ha contestado con una negativa, desde Moncloa se subraya que el jefe del Ejecutivo le ha explicado que lo que tiene que hacer Puigdemont es renunciar a la declaración unilateral de independencia, que "no es negociable". Y Rajoy también le ha dicho a Iglesias que "no se puede tratar con quienes plantean un chantaje tan brutal al Estado".