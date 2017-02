Rajoy mantiene a María Dolores de Cospedal como secretaria general del PP y da más peso a Martínez Maillo

"En esta vida se cambia lo que no funciona, lo que funciona no", esta premisa ha sido la que ha debido tener en cuenta Mariano Rajoy para anunciar que mantiene a María Dolores de Cospedal como secretaria general del PP.

Visiblemente emocionada y respaldada por el aplauso en pie de toda la bancada de compañeros, De Cospedal se limitó a agradecer el apoyo saludando con la mano. Con la lista de su nuevo equipo se ha desvelado la única incógnita con la que se llegaba al congreso del PP.

Tras dar el nombre de la nueva ejecutiva Mariano Rajoy ha asegurado que "sigue contando con todos", además ha dicho que ha "procurado que fuera una candidatura representativa. Se ha procurado armonizar la experiencia con la novedad".

Rajoy ha confesado que conformar esta lista ha resultado difícil y que le hubiera gustado contar "con muchos más, pero el número viene determinado por los estatutos".

"He dado a mi partido cuanto he podido, pero he recibido mucho más"

Desde que llegó a la cúpula nacional del PP, Fernando Martínez-Maillo se ha ido ganando la confianza de los cuadros del partido y ha bregado con más de una crisis interna. Ahora Mariano Rajoy le hace responsable del día a día eligiéndole coordinador.

"Con humildad, pero con la condición de saber que estará a la altura", Mariano Rajoy ha pedido ayuda a los suyos para ser el presidente del PP.

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que "ha sido un gran honor" presidir el partido por ello ha señalado que todavía puede "dar mucho más" y ha apostillado: "Estoy absolutamente convencido. Por eso os pido con humildad pero con la condición de que sabré estar a la altura vuestra ayuda para ser presidente del PP". Además ha reconocido "he dado a mi partido cuanto he podido, pero he recibido mucho más".

En su discurso, el líder del PP ha afirmado que quiere "continuar trabajando por este país que es el nuestro, que se llama España y que es el mejor".

Poniendo en valor el partido por encima de los cargos, Mariano Rajoy ha manifestado: "En los gobiernos se está y se deja de estar, las alcaldías se ganan y se dejan de ganar, pero el partido sigue, el partido permanece siempre".

"Si España tiene un gobierno que merece un elogio es porque lo sostiene un gran partido, el PP"

"El partido es el manantial de nuestras ideas es nuestra fábrica de proyectos, lo que articula y da coherencia a nuestra política en todos los escalones. El partido es quien ha sostentado al Gobierno en muchos momentos de dificultad y soledad. Y si España tiene un gobierno que merece un elogio es porque lo sostiene un gran partido, el PP".

Rechazando el conformismo, Rajoy ha asegurado que quieren crecer más y ha reivindicado la capacidad de su equipo para saber integrar las diferencias. El presidente del PP se ha mostrado "orgulloso de que en cualquier lugar de España haya algiuen que enarbole la bandera del PP".

Sin llegar a nombrar a Podemos ha incluido en su discurso varias críticas veladas hacia la formación morada que también este fin de semana celebra su congreso Vistalegre II.

Apelando a la juventud ha avisado: "Vamos a decirles la verdad, vamos a decirles que quienes no te ofrecen más que canciones, los que no tienen en la mano más que aire, esos no tienen un futuro en el que tú tengas sitio y por el que merezca la pena comprometerse".