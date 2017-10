Rajoy: "Es hora de poner fin a este desgarro y hacerlo con serenidad y prudencia"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparece en el Congreso para informar sobre la posición del Gobierno respecto a la situación política de Cataluña. Rajoy ha mandado un requerimiento a Puigdemont para que explique si ha declarado la independencia. "Este requerimiento se produce al amparo del artículo 155 de la Constitución" y como señala el presidente está "en manos de Puigdemont está volver a la legalidad, como todo el mundo le está pidiendo".

"Los españoles hemos sabido encontrar en estos 40 años un espacio para el acuerdo. Un acuerdo plasmado en la constitución y que nos ha convertido en uno de los mejores países", declara Rajoy.

A lo atañe que "los gobernantes de Cataluña han usado su posición para perpetrar un ataque desleal a la Constitución y contra la convivencia pacífica que se ha estado viviendo".

Rajoy considera que "el pasado 1-O se incumplió la ley e incluso incumplieron su propia legalidad" y añade que el Congreso se encarga del poder legislativo, de hacer leyes conforme a la Constitución y a los ciudadanos".

Y señala las consecuencias que se han ido viendo a lo largo de las últimas semanas a causa de un referéndum ilegal donde "hemos visto diferencias entre ciudadanos y la huida de empresas". Y explica que "lo que no es legal, no es democrático".

"Para imponer su proyecto necesitan azuzar a catalanes con otros".

Sobre el 1-O, dice que "ningún supuesto resultado de un referéndum ilegal puede ser esgrimido políticamente y mucho menos la independencia de Cataluña". Un resultado que afecta profundamente a la sociedad. Una sociedad que está viviendo la situación con inquietud, defendiendo nuestras normas y valores, y entre ellos, el respeto a la verdad".

El presidente considera que el referéndum fue el último episodio de una estrategia para imponer una independencia". Algo que comenzó en 2012, cuando la economía española se encontraba en una situación complicada y recalca que Cataluña estaba peor que muchas comunidades. Un momento donde, según Rajoy, recordó al expresident Artur Mas que "el concierto económico no tenía cabida en nuestra constitución" y recuerda aquella invitación "al diálogo: 'O referéndum o referéndum'". Y reprocha que en vez de buscar el acuerdo con otros partidos, la Generalitat " "aceptaron el sacrificio del señor Mas en plaza pública que les pidió la CUP".

El presidente reconoce que "ni son ciertas sus razones, ni son tantos sus apoyos", y aunque "tenga los votos y la legitimidad para gobernar no lo tiene para declarar una independencia".

Ante este golpe ha nuestro modo de convivencia "la respuesta del Estado ha sido proporcionada a derecho" y que gracias a la actuación conjunta se pudo desactivar la logística antes de que se produjera.

"No existe un país en el mundo que se tome en serio lo que vivimos el 1-O", quiero subrayar que el estado ha actuado como lo haría cualquier país democrático y por ello agradece a "los jueces, fiscales, Policía y Guardia Civil lo que hicieron el 1-O". Se ha incautado material, se han citado a autoridades públicas y todo dentro de la ley y para defender la ley" .

"A nadie le puede gustar lo que pasó el 1-O, nadie puede sentirse satisfecho". ni de la imagen que se dio ni las falsas de las elecciones. Nada de eso debía de haber ocurrido, pero los únicos responsables son los que siguieron con la convocatoria.

El presidente ha hecho una reflexión sobre la democracia, "Es inseparable la democracia con el cumplimiento de la ley". El voto es esencial en la democracia, pero votar contra la democracia no es democracia" Ninguna de las reglas que vincula el voto con la democracia se han incumplido" y aclara que "El 1-O fue un ejercicio contra la democracia".

"La independencia no es pacífica, no es gratuita, no será reconocida por Europa y tiene costes".

Antes del 1-O hemos visto enfrentamientos entre ciudadanos, "Hemos vivido acoso a alcaldes, intimidación a jueces y hostigamientos a fuerzas de seguridad". Hemos visto comportamientos inadmisibles. En ese ambiente decenas de empresas han declarado su saluda de Cataluña. "Se han visto obligadas tras la amenaza de ruptura".

Por todo ello, es necesario de "manera urgente volver a la legalidad cuanto antes". Nunca en su historia han gozado de tanta libertad ahora todo eso está en riesgo, "Todo extremismo acaba dando al traste con lo que afirma", el independentismo está apunto de dar al traste a todo eso"

"El futuro al que debemos aspirar es encontrar esa Cataluña mestiza" que ha contribuido en los mejores momentos. "La España de hoy no se entiende sin el catalanismo tradicional y europeísta" que fue colaborador de nuestros éxitos conjuntos".

"Es hora de poner fin a este desgarro y hacerlo con serenidad y prudencia", ha finalizado su comparecencia el presidente Mariano Rajoy entre aplausos por los miembros de su partido.

En la primera réplica, Rajoy dice al Señor Puigdemont, que "tiene la oportunidad de construir"

El presidente del Gobierno, pide que el señor "Puigdemont acierte a la respuesta de lo que el Gobierno le ha propuesto. Solo es necesario con que diga lo que hemos escuchado al señor Aitor Esteban (PNV)", ya que según Rajoy, "no es lo mismo que el presidente del Govern declare la independencia o que no declare la independencia".

Respondiendo a todos los diputados que han mencionado lo que sucedió este lunes en el parlament, Rajoy dice que " nadie aquí puede pensar que lo que paso en el Parlament fue algo normal, racionable y propio de un país democrático", tratando de "lamentable" lo sucedido.

"El señor Puigdemont tiene que decir si pidió o no la independencia", avisa Rajoy. "Yo nunca me he negado a dialogar. Ni nos negamos a una reforma de la Constitución" pero a lo que "no podemos negarnos es a dar nuestra opinión sobre como queremos a nuestro país".

"El acuerdo que ha optado el Consejo de Ministros "de requerir a Puigdemont para que confirme si alguna autoridad de la Generalitat ha declarado la independencia". Es una pregunta de fácil respuesta, según Rajoy.

"Es una obligación democrática, y en segundo lugar, en caso de ser la respuesta afirmativa o no haya respuesta, se ordenará a Puigdemont la revocación de dicha declaración de independencia. A la primera tiene que responder en un plazo que finaliza el lunes 16 a las 10 de la mañana. Y a la segunda, el jueves a las 10 de la mañana. Por lo que Rajoy, pide un esfuerzo a todos los diputados para que el señor Puigdemont "acierte la primera condición".

Dice el presidente que está a favor del diálogo. "Pero se que hay diálogos que no son posibles. No puedo dialogar para ver cómo acuerdo con alguien que nos saltemos conjuntamente la ley. No puedo dialogar cuando el diálogo consiste en 'referéndum sí' o 'referéndum sí", continúa.

Responde al señor Tardá, de ERC: "Lo exagerado acaba siendo irreversible", refiriéndose a lo sucedido el seis de septiembre en el Parlament. Dice que el Gobierno conoce a mucha gente que ha sido "acosada" y reprocha a Tardá de no hablar de ellos.

También responde a las palabras de Joan Baldoví, de Compromís, que ha hecho mención a las diferentes patatas de cada comunidad autónoma como metáfora a la sociedad española. A lo que Rajoy ha añadido que el diputado "ha hablado de todas las patatas pero no habló de las patatas españolas", una declaración que ha sido aplaudida por el hemiciclo.

"Señor Puigdemont, tiene la oportunidad de construir. Y usted, refiriéndose a PdeCat, tienen una magnifica oportunidad para ayudar a construir. La responsabilidad en este caso también es suya, y mucha", dice Rajoy.