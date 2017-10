Rajoy defiende el 155 en el Senado: "Hay que salvar a Cataluña de los estragos que están causando las conductas anticonstitucionales"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comenzado su intervención en el pleno del Senado diciendo que "la utilización del artículo 155 no es algo que los gobiernos hagan de manera habitual", de hecho, ha recordado que "no se aplica desde 1978", por lo que "estamos ante una situación excepcional".

El líder del Ejecutivo ha hecho un repaso a los pasos que ha dado la Generalitat desde la aprobación de la Ley del referéndum y de Transitoriedad jurídica los días 6 y 7 de septiembre, y ha preguntado a la Cámara "¿qué pensarían si el gobierno de España suprimiera 'sine die' el control al gobierno?".

"Cuando la ley se rompe, se rompe la convivencia, las minorías dejan de contar y la democracia se resiente. Prescindir de la ley tiene consecuencias muy graves, las empresas se van, los depositantes dudan, las inversiones se resienten y el empleo empieza a evolucionar a la baja", ha explicado Rajoy.

"Si una comunidad autónoma no reconoce las leyes que nos hemos dado entre todos, no permite a la oposición ejercer sus funciones, cierra el Parlamento, hace caso omiso a las resoluciones de los tribunales que liquidan los derechos de las personas y perjudican gravemente a la economía y bienestar de los ciudadanos, ¿cuál tendría que ser la respuesta del Gobierno a esta situación?", se pregunta. "No hay alternativa, lo único que se puede y debe hacer es acudir a la ley para hacer cumplir la ley, por eso hemos puesto en marcha el 155. Un mecanismo legal, democrático, aprobado por los españoles, similar al de otros países europeos".

Explica Rajoy que, "la respuesta del Parlament, dando validez al resultado del referéndum, fue la gota que colmó el vaso". Aún así, recuerda que se dio la oportunidad a Puigdemont, en dos ocasiones, de explicar si se había declarado la independencia: "Era necesaria una aclaración, y no era difícil la respuesta: hubo independencia o no la hubo". Sin embargo, recuerda Rajoy que "Puigdemont no contestó al requerimiento, a pesar de que tuvo oportunidades de hacerlo, y prefirió mandar dos cartas, la última especialmente desafortunada. Eso obligó al Gobierno a continuar este proceso".

¿Cuáles son los objetivos del 155? Rajoy explica que persiguen cuatro propósitos:

-Volver a la legalidad

-Recuperar la confianza

-Mantener los altos niveles económicos en materia de empleo y crecimiento

-Celebrar elecciones en una situación de normalidad institucional

Por otro lado, Rajoy ha explicado que su voluntad es celebrar elecciones "lo más pronto posible", cesar al presidente de la Genetalitat, al vicepresidente y a los consellers. "La aplicación del 155 es para restaurar la ley, la democracia y la estabilidad en una comunidad donde los dirigentes han maltratado la convivencia y fomentado una grave incertidumbre económica".

Dice Rajoy que el diálogo tiene dos enemigos: "el que maltrata las leyes, las ignora e incumple" y "quien sólo quiere escucharse a sí mismo, el que no entiende o no quiere entender al otro". "El único diálogo y negociación a la que se me invitó fue sobre los términos y plazos de la independencia de Cataluña", subraya Rajoy, quien dice que "de la independencia de Cataluña es algo de lo que yo no puedo disponer".

El presidente dice que no ve "nada bueno en este proceso", salvo que "ha servido para desenmascarar las mentiras y a quienes las han puesto en circulación".

Por último, Rajoy explica que lo que se debate en el Senado es si ha llegado el momento de que se imponga la ley por encima de cualquier otra consideración, se debate si España, en una materia que afecta a su estabilidad y al bienestar, tiene derecho o no a defenderse apelando a la Constitución". "De lo que hay que salvar a Cataluña es de los estragos que están causando las conductas anticonstitucionales", afirma, tras añadir que "el desafío afecta a España entera".

"Confío en que sepamos dar una respuesta que esté a la altura de lo que esperan los españoles", ha concluido.