Rajoy ve "absurdo" el planteamiento de ERC y Rufián le mantiene el pulso: "Nos vemos en las urnas"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha justificado que la Justicia intervenga ante el proceso soberanista en Cataluña ya que supone saltarse la ley, y ha calificado de "absurdo" el planteamiento del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ante la actuación de los tribunales.

Rajoy ha respondido así a Rufián en la sesión de control al Gobierno del Pleno del Congreso un día después de que el Tribunal Constitucional anulara la resolución para convocar un referéndum soberanista en Cataluña y denunciara ante el fiscal a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros soberanistas de la Mesa por haberle desobedecido al aprobar dicha convocatoria.

El portavoz de ERC ha reprochado al jefe del Ejecutivo la "judicialización" del proceso catalán y le ha trasladado que "no hay ley por encima de la decencia y la democracia es imparable", y le ha espetado: "nos vemos en las urnas".

Rajoy ha considerado que escuchando a Rufián se hace realidad la frase de que "no hay absurdo imposible", y ha insistido en que la ley obliga a todos, y cuando alguien, sea político o no, no la cumple, interviene la Justicia. Ha añadido que en España hay libertad de pensamiento y no se persigue a nadie por sus ideas, pero lo que no hay es impunidad.