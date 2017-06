Rafael Hernando, sobre Irene Montero: "Si lloró es porque Iglesias perdió la votación y sólo sacó 82 votos"

Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, ha explicado su alusión a la relación entre Pablo Iglesias e Irene Montero durante el debate de la moción de censura. "Las relaciones personales no me incumben, me importan las políticas", ha asegurado.

Tras ser preguntado por si hizo llorar a la portavoz de Podemos, Hernando ha apuntado que "si lloró es porque Iglesias perdió la votación y sólo sacó 82 votos", lo que considera "una causa suficiente para que alguien sensible como ella pueda llorar". Aun así ha aclarado que no hizo "esa mención", que se trata de una simple "interpretación".

"Es muy burda la maniobra", ha asegurado en una entrevista en Espejo Público, antes de afirmar: "Quien me conoce nadie puede decir que soy machista". Ha insistido en que "la señora Montero se ríe y sonríe al escuchar mis palabras".

Unidos Podemos fracasó en su moción de censura contra Mariano Rajoy, solo consiguió los apoyos de Bildu, ERC y Compromís. Pero Pedro Sánchez ha adelantado que buscará cuanto antes una mayoría para desbancar al PP. "El PSOE tiene que decidir qué es lo que quiere, si quiere hacer una legislatura en la que nos sigamos entendiendo con el resto de formaciones para afrontar los grandes retos que tiene este país o situarse en la trinchera con otros", ha señalado Rafael Hernando.

El portavoz del Partido Popular considera el Partido Socialista le queda un largo recorrido "si lo que quieren es atajos para ganar en despachos o con acuerdos lo que no han ganado en las urnas". "Sánchez tiene que decidir si su portavoz en el Congreso va a ser el señor Iglesias o alguien de su partido", ha apuntado.

"El PSOE tiene que decidir qué quiere", ha dicho el dirigente popular, antes de recordar que Unidos Podemos sólo contó ayer con el apoyo de Bildu y de ERC, "los viejos amigos de ETA y los que promueven la destrucción de la soberanía nacional y de España". Y ha apostillado: "No se si el PSOE está por hacer esos pactos o por hacer una oposición dura y a la vez constructiva".

Sobre Rajoy, ha asegurado que "estaba contento, satisfecho y pensando en lo que tenemos que hacer ahora". "Tiene grandes retos por delante", ha puntualizado.