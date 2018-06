Rafael Hernando lamenta que Eduardo Zaplana haya formado parte del PP

Tras su detención por blanqueo de capitales

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, recuerda que "hace mucho tiempo" que Eduardo Zaplana no ocupaba cargo alguno en el PP y subraya que desconoce lo que hacía y si trabajaba para Ciudadanos, en alusión a las fotografías de el exministro y el líder de la formación naranja. "Que lo cuente Rivera, yo no me dedico a esas cosas", añadía.