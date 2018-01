Puigdemont: "Soy humano y hay momentos en que también dudo. También soy el Presidente y no me arrugaré"

El expresidente Carles Puigdemont ha señalado a través de su cuenta Twitter que es "humano" y momentos en los que también duda después de que salieran a la luz los mensajes en los que aseguraba a Toni Comín que "Moncloa triunfa; esto se ha terminado; los nuestros nos han sacrificado, al menos a mí".

"Soy periodista y siempre he entendido que hay límites, como la privacidad, que nunca se han de violar. Soy humano y hay momentos en que también dudo. También soy el Presidente y no me arrugaré ni me echaré atrás, por respeto, agradecimiento y compromiso con los ciudadanos y el país", esta ha sido su respuesta a través de la red social.

En los mensajes de móvil Puigdemont reconocía a Comín que el proceso independentista "ha terminado" y "ha caducado" y que sus correligionarios lo han "sacrificado" como candidato, por lo que el "plan de Moncloa" ha "triunfado".