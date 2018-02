Antena 3 Noticias ha grabado en exclusiva la entrada de varios exconsellers huidos en Bélgica a la vivienda de Carles Puigdemont. El expresident les ha citado en su residencia de Waterloo para discutir sobre su futuro como candidato.

Puigdemont podría estar valorando echarse a un lado y renunciar a presidir la Generalitat. De hecho, 'OK diario' publica este viernes que ya lo habría decidido y que así se lo ha comunicado a los suyos. Puigdemont habría elegido a alguien de su lista para ser el próximo presidente. No obstante, fuentes de Junts per Catalunya lo niegan.

El expresidente catalán ha citado a una reunión de carácter "jurídico" al vicepresidente primero del Parlament y diputado de JxCat, Josep Costa, y a los exconsellers que residen en este país: Toni Comín, Meritxell Serret (ERC), Clara Ponsatí y Lluís Puig (JxCat). La reunión se ha celebrado en la casa de Waterloo, a unos 20 kilómetros de Bruselas, que fue alquilada hace unas semanas, según reveló la prensa belga.

El encuentro ha empezado a las 10 horas de este viernes y a ella también ha asistido el abogado Gonzalo Boye. Costa ha abandonado el inmueble poco después de las 13:00 horas y Boye antes de las 14:00 horas. También lo hizo Comín, quien no quiso hacer declaraciones. Fuentes conocedoras aseguran que Costa ha viajado para celebrar una reunión "ordinaria" porque, aparte de ser compañero de lista electoral de Puigdemont, también forma parte del equipo jurídico que le asesora en el frente judicial que tiene abierto.

Costa ha cobrado protagonismo esta semana porque se ha mostrado contrario a la decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de llevar la investidura al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, ya que considera que no es el momento adecuado para hacerlo.

Cuando ha salido de la vivienda, Boye ha explicado que se trata de una reunión "rutinaria" en la que se han tratado temas "jurídicos" sobre los que no ha querido dar detalles porque "son temas delicados" entre un abogado y su cliente. Tampoco ha querido contestar si Puigdemont ha dado un paso atrás para permitir la investidura de otro candidato. "En absoluto sé de eso porque era una reunión jurídica", ha dicho. "No puedo hablar de ese tema porque lo desconozco", ha remarcado.

El abogado también ha evitado pronunciarse sobre el futuro de Puigdemont, aduciendo que "nunca" se ha pronunciado sobre temas políticos y que no da "recomendaciones políticas a nadie". Finalmente, cuando se le ha preguntado si un auto de procesamiento de Puigdemont y los exconsellers cambiaría la estrategia de la defensa, Boye ha dicho que "en absoluto".