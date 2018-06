EN BÉLGICA Y EN ESCOCIA

Puigdemont y los exconsellers huidos interponen una demanda civil contra el juez Llarena y piden su recusación

Carles Puigdemont y los exconsellers huidos alegan que el juez Pablo Llarena no estaría "respetando su derecho a la presunción de inocencia" y aseguran que no so perseguidos por la Justicia, sino "por la ideología del juez".