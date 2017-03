PSOE, Podemos y Ciudadanos suman fuerzas para investigar la presunta financiación ilegal del PP

Hernando, Montero y Girauta | antena3.com

El PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos han registrado conjuntamente la solicitud de creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre la presunta financiación ilegal del PP y, en concreto, de las "redes de donaciones irregulares" a cambio de adjudicaciones de contratos.

Los portavoces de los tres grupos proponentes, Antonio Hernando (PSOE), Irene Montero (Podemos) y Juan Carlos Girauta (Ciudadanos) han acudido juntos al registro del Congreso presentar el escrito y exhibir la unión de las tres fuerzas para forzar esa comisión de investigación que podría estar definitivamente aprobada en dos semanas. En la exposición de motivos, se defiende que la investigación parlamentaria de la financiación del PP resulta "imprescindible" para eliminar "cualquier sombra de duda" sobre el correcto funcionamiento de las instituciones de España más allá de la actuación de los jueces.

"No se debe esperar que los jueces resuelvan aquello que corresponde a las instancias políticas. La depuración y asunción de responsabilidades en este ámbito, si las hubiere, debe ser emprendida de manera inmediata y enérgica para evitar el deterioro de las instituciones", alerta. A su juicio, la creación de esta comisión de investigación responde a un objetivo político, no judicial, ante el "escándalo social y mediático" que generan los casos de corrupción del PP y que provocan la sensación de que existe una "grave inacción política y una inoperante lentitud judicial". La comisión estará compuesta por cinco miembros del PP, cuatro del PSOE, otros cuatro de Unidos Podemos, tres de Cs, uno del PNV, otro de ERC y dos del grupo mixto.

Los tres partidos se comprometen a que los trabajos de la comisión y sus conclusiones se hagan en seis meses desde la constitución de este órgano, según figura en el documento consensuado, mientras que en el plan de trabajo se señala que los grupos podrán pedir la documentación necesaria a los órganos jurisdiccionales para poder hacer su investigación. En rueda de prensa, el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, ha puesto en valor la capacidad de la oposición de unir sus fuerzas, lo que -ha dicho- es la prueba palpable de que el PP no tiene ya mayoría absoluta.

Hernando ha asegurado que el Parlamento va a investigar con todos los medios a su alcance para llegar hasta el fondo de la financiación irregular del PP. "El PP ha estado acudiendo a los procesos electorales dopado", ha asegurado el portavoz socialista ante las irregularidades en la financiación del PP en el caso Bárcenas, que ha detectado "documentos, cuentas corrientes, pagos a empresas, donaciones irregulares y contabilidad alternativa". Hernando ha destacado el "buen servicio a la democracia", a la transparencia y a las instituciones que se hace con la creación de esta comisión de investigación, en la que pedirán toda esa documentación a instituciones y órganos judiciales.

El objetivo es depurar todas las responsabilidades políticas que puedan derivarse de su financiación. "Los tribunales harán su trabajo y nosotros vamos a hacer el nuestro", ha subrayado. Por su parte, la portavoz de Podemos, Irene Montero, ha señalado que se da "un paso adelante para acabar con la ley del silencio" que ha querido "imponer el PP" en torno a esta "trama de financiación ilegal". El PP "no va a irse de rositas", ha subrayado Montero, quien no ha querido adelantar si su partido pedirá la comparecencia del presidente del Gobierno en esta comisión pero sí ha señalado que "evidentemente Mariano Rajoy" debe de ser "uno de los principales interesados en querer aclarar esta trama" y "tiene mucho que decir sobre si existe". Con la comisión, ha añadido, se suma una de las piezas del "puzzle completo" de la corrupción del PP, a quien "no le va a salir la jugada" de tratar de impedir que se sepan todas estas "tramas".

"Con o sin Rajoy se va a investigar el caso Bárcenas", ha añadido el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, quien ha hecho hincapié en que Ciudadanos va a en serio en materia de regeneración y ha invitado al PP a sumarse. "El PP tiene hoy la oportunidad de sumarse y cumplir los acuerdos con Ciudadanos o ver como las medidas de regeneración se toman sin ellos", ha recalcado después de asegurar que "España conocerá a fondo las responsabilidades políticas derivadas de caso Bárcenas" y la financiación supuestamente irregular del PP.

Girauta ha coincidido en que el PP "mantenía formas y actitudes propias de la mayoría absoluta" que "ha perdido hace tiempo". "A lo mejor se ha dado cuenta hoy y comprende que no la tienen", ha enfatizado. Sobre las relaciones con el PP, el portavoz de Ciudadanos ha admitido que el grado de confianza de su partido en los 'populares' "ha disminuido" en lo referente a regeneración democrática pero no lo ha hecho, ha asegurado, en aquellas materias que son "acciones coordinadas", entre las que ha citado el plan de autónomos o el permiso de paternidad.

No ha querido tampoco Girauta avanzar si su partido pedirá la comparecencia de Mariano Rajoy en la comisión, porque es "demasiado pronto", pero ha añadido: "Lo que sí aseguro es que se irá hasta donde haga falta para depurar las eventuales responsabilidades políticas" de la financiación irregular del PP.