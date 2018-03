Iceta anuncia un recurso de amparo del PSC al Tribunal Constitucional para desbloquear la investidura: "Queremos que corran los plazos"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha anunciado que los socialistas catalanes han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) para proteger los derechos de sus diputados y desbloquear el proceso de investidura, exigiendo que "corran los plazos". La Mesa del Parlament ha aplazado este martes la admisión a trámite de la reforma de la Ley de Presidencia que propugna JxCat, pensada para permitir una investidura a distancia, y ha encargado un informe a los letrados de la cámara para clarificar dudas sobre el texto, han informado fuentes parlamentarias.

En una reunión más larga de lo habitual, la Mesa, por un acuerdo de la mayoría independentista de JxCat y ERC, ha adoptado esta decisión sobre la propuesta que había presentado el grupo liderado por Carles Puigdemont.

Tras esta decisión, en un mensaje a través de Twitter, Iceta ha anunciado: "Hoy mismo presentaremos un recurso de amparo ante el TC para proteger nuestros derechos como diputados y desbloquear el proceso de investidura hoy parado por la suspensión indefinida del pleno decidida por el presidente del Parlament. Queremos que corran los plazos", ha sentenciado. En el recurso presentado ante el Alto Tribunal, los socialistas solicitan amparo y exigen que se "declare la nulidad, por violación de los derechos, de la decisión del Presidente del Parlament por la que se aplaza 'sine die' la celebración del pleno" de investidura.

El PSC reclama que se reconozca "el derecho fundamental" de los diputados de "acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos (...) sin perturbaciones ilegítimas", y que se "declare que no se ha celebrado el pleno de investidura en los plazos previstos y debe tenerse por iniciado el plazo de dos meses", tras el cual, de no haber investidura, se convocarían elecciones. En rueda de prensa en el Parlament, el propio Iceta ha confirmado que el objetivo del recurso de amparo es "poner en marcha el reloj de la investidura, ya que no puede aplazarse de forma indefinida un pleno, como ha hecho Roger Torrent".

El líder del PSC ha recordado que su grupo se ha dirigido de forma infructuosa en varias ocasiones al presidente del Parlament, por lo que "ante el hecho de que han pasado suficientes días y que se suceden las reuniones de la Mesa sin tomar ninguna decisión, hemos decidido recurrir al TC". Iceta ha avisado de que su grupo tiene el "récord" de que cada vez que en los últimos años ha acudido al Alto Tribunal, éste les ha dado razón: "Cuando vamos al TC, lo hacemos de forma fundamentada".

Y ha considerado que Torrent tiene "dos caminos": o bien "proponer a otro candidato o bien tomar un acuerdo por el que se abra el plazo de dos meses", ya que "aplazar indefinidamente un pleno, si lo llevamos al absurdo, podría llevar a cuatro años sin que corrieran los plazos y eso no es aceptable", ha dicho.

Sobre el aplazamiento de la admisión a trámite de la reforma de la Ley de Presidencia, Iceta ha considerado que JxCat y ERC tratan de "ganar tiempo" porque no tienen un acuerdo sobre esta cuestión. De hecho, ha relatado que los letrados del Parlament, en la reunión de hoy, ya han emitido una "información oral muy contundente" a la Mesa sobre la "inconveniencia de tramitar esa reforma", ya que, según Iceta, "no se pueden cambiar las reglas cuando el juego ha empezado" y "vulnera" el auto del TC.