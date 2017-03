Las profundas y dolidas palabras de la madre de una joven biotecnóloga emigrada a la telonera de Susana Díaz, que mintió en su currículo

Amparo Sampedro es una mujer socialista de casi 60 años con una hija de 29 doctorada en Biotecnología que, según la propia mujer, trabaja en una universidad sueca con un contrato de post-doc que ganó a través de un concurso público. La mentira de Estela Goikoetxea sobre su currículo y sus estudios (realmente no acabó la carrera), que la ha llevado a dimitir de su puesto en el gobierno cántabro, ha sido la gota que ha colmado el vaso de su paciencia.

En una publicación en su blog, Sampedro le explica las incoherencias de su mentira y por qué era tan sencillo darse cuenta, para continuar expresando cómo de dolida se siente precisamente porque su hija ha tenido que trabajar muy duro para sacarse esos mismos estudios a curso por año y el máster y doctorado en los tres siguientes mientras perfeccionaba los cinco idiomas que habla para acabar trabajando en una universidad Sueca.

La mujer se siente así porque creyó el discurso de la política, que resultó ser un engaño más y se dio cuenta de que el PSOE está repitiendo su misma historia, aunque sea con caras nuevas, motivo por el que su hija se siente más convencida por Pedro Sánchez y ella ha decidido que "esta vez no" se debe repetir el mismo error en el partido.

Aquí puedes leer la publicación completa, en la que se perciben todos los matices y sentimientos de Amparo Sampedro:

"Sí, Estela, mi hija sí que es Biotecnóloga y doctora. E investigadora.

Dice tu currículum que empezaste esos mismos estudios en la Universidad de León en 2005, pero sabes que esa especialidad [ese Grado] no se implantó en León hasta 2009; y sabes que, en cualquier caso, no es posible entrar en la Universidad a los 14 años, que era la edad que tú tenías por aquel entonces, en 2005 (*)

Pero todo eso ya lo sabes, Estela.

Lo que no sabes es cuánto me ha dolido lo que has hecho.

Quizá sea porque tengo una hija de tu edad y sé cuánto ha trabajado para sacarse la carrera a curso por año, máster y doctorado en tres y convertirse en post-doc desde el 1 de febrero de 2016.

Te vi el domingo en la presentación de la candidata Susana Díaz. Hablaste de las duras condiciones que tenéis los jóvenes de tu generación a los que se os prometió que si estudiabais, tendríais un futuro. Mientras lo decías, parecías enfadada.

Pensé en mi hija: un excelente currículum, cinco idiomas, habilidades docentes, capacidad divulgadora y una voluntad férrea para seguir aprendiendo.

Cuando te escuché el domingo, te creí. Pero anoche mismo supe que habías dimitido por haber falseado tu currículum.

¿Sabes?, mi hija llegó a sentirse del PSOE, pero un día se fue.

No entendía por qué este partido nuestro -el tuyo y el mío- invertía más tiempo rindiendo homenajes a los antiguos líderes y a celebrar sus logros (que los hay y muchos), que en apoyar a quienes proponían avanzar profundizando en nuestros principios y valores para expandirlos, sin olvidar la historia; no para repetirla, sino para engrandecerla.

Mientras te escuchaba el domingo, observé la primera fila; la misma foto, que, para solemnizar su apuesta, el diario ABC insertó a todo color y a doble página en las hojas centrales de su edición en papel del lunes; esa tremenda foto que explicaba que de lo que se trata es precisamente de repetir la historia. Con caras jóvenes, como tú misma, pero repitiendo la misma historia.

Y no, Estela, esta vez sí que no.

Muchas noches hablo con mi hija, que desde finales de febrero trabaja en una Universidad sueca con un contrato de post-doc que ganó a través de un concurso público.

El domingo nos decía a su padre y a mí que Pedro Sánchez la convencía; que llevaba meses siguiéndolo y que con él al frente, esta vez sí que sí, que el PSOE podía conseguir volver a reunir a las personas que -como ella- habían tirado la toalla.

Esta noche volveré a hablar con ella; y no, no le voy a contar lo tuyo porque mi hija es muy sentida con las cosas de su profesión y con las de la política.

(Sí, Estela, ahora está aprendiendo también sueco)

(*) Es cierto, sí pudiste entrar en la Universidad en 2005 porque tenías 18 años. Ha sido un error mío de cálculo, como me han indicado un par intervinientes."